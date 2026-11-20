Las cinco diócesis gallegas pondrán nombre y rostro a su labor en la presentación de la Memoria de Actividades 2025

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La educación, el acompañamiento a las personas enfermas en los hospitales y la vida de las comunidades rurales centrarán un encuentro que dará protagonismo a las experiencias personales.

Las diócesis de Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Mondoñedo-Ferrol y Tui-Vigo presentarán el próximo martes, 24 de noviembre, su Memoria de Actividades correspondiente al año 2025. El encuentro tendrá lugar a las 11:00 horas en el Hotel Oca-Porta do Camiño de Santiago de Compostela.

La Iglesia gallega celebrará este acto conjunto para dar a conocer su vida y su misión, explicar el destino de los recursos que recibe y agradecer la colaboración de quien sostiene sus comunidades, en una edición en la que se dará prioridad a las historias personales. La Memoria se presenta como un ejercicio de transparencia y una invitación para conocer más de cerca la presencia de la Iglesia en la sociedad gallega.

De Mondoñedo-Ferrol habrá una representación de unas treinta personas, encabezada por el obispo Fernando García, entre delegados, sacerdotes, comunidades religiosas, cofradías, representantes institucionales de la Universidad, la Armada y tejido social y cultural, así como de los medios de comunicación que operáis en territorio diocesano.

Tres preguntas para acercarse a la vida de la Iglesia

La periodista Paula Pájaro conducirá el acto, que se organizará alrededor de tres preguntas: «Cómo anunciamos hoy a Jesucristo?», «Como hacemos presente el amor de Cristo junto a quienes más sufren?» y «Como construimos una Iglesia que sea comunidad y genere esperanza?». Cada bloque se abrirá con un vídeo que recogerá fragmentos de los discursos pronunciados por el papa León XIV durante su visita a España y dará paso a los testimonios de los protagonistas. La artista Icía Varela se encargará del apartado musical.

El primer bloque abordará la transmisión de la fe y la aportación de la educación católica a las familias y a la sociedad. Participarán Gadea González, joven voluntaria de la Pastoral Universitaria de Santiago de Compostela; Manuel Constenla, director del colegio diocesano María Inmaculada de Silleda; y Francisco Barros, representante de Escuelas Católicas.

Acompañar la enfermedad y el sufrimiento

El servicio religioso hospitalario centrará el segundo bloque, con las intervenciones de María Dolores Mascaro, voluntaria de Pastoral de la Salud de Mondoñedo-Ferrol, y Francisco Javier Puente, director del Área Sanitaria de Vigo. Ambos acercarán sus perspectivas sobre el acompañamiento espiritual a los enfermos y la colaboración entre el servicio religioso, el voluntariado y los profesionales sanitarios.

Comunidades vivas en el medio rural

El tercer bloque se detendrá en la vida parroquial y en la implicación de los laicos para sostener las comunidades rurales, en un territorio como es el gallego, marcado por la dispersión y el envejecimiento. Compartirán su experiencia Jesús Fernando Ramos, párroco de la Unidad Pastoral Virgen del Carme de Tordoia- Cerceda, e Isidoro Fernández, feligrés de San Miguel de Calvelle, en la Diócesis de Ourense.

Una mirada compartida hacia el Año Santo 2027

El tramo final del acto estará dedicado al Año Santo Compostelano de 2027. Una breve entrevista al arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto, y la proyección de un vídeo promocional acercarán el horizonte de esta celebración y la acogida que la Iglesia quiere ofrecer a los peregrinos.

El obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, clausurará el encuentro en representación de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago.