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La sexta etapa de esta VII edición unió Cariño y Cedeira con un final apoteósico en el célebre santuario, donde el presidente de la asociación portó el estandarte en la procesión. El Mesón O Barómetro puso en valor el «Peixe de Burela» con recetas innovadoras a base de jurel y rape en el centro social de Cariño.

El próximo domingo se celebrará la séptima y última etapa de 2026, uniendo Valdoviño, Narón y Neda para cerrar con éxito un año consagrado al turismo sostenible y costero. La simbiosis perfecta entre el patrimonio jacobeo, el senderismo saludable y la excelencia culinaria del mar gallego vivió este pasado domingo uno de sus momentos más emocionantes.

La Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) y la Asociación Amigos do Camiño do Mar Peregrinación a Santiago de Compostela celebraron la sexta etapa de la VII edición del Camino Gastronómico del Mar, un proyecto que continúa consolidándose como un referente en la dinamización de los municipios de la costa norte.

Un inicio institucional y un final lleno de espiritualidad

La jornada arrancó en Cariño, donde los peregrinos fueron recibidos por la alcaldesa del municipio, Ana María López quien se encargó de sellar las credenciales al inicio de la marcha—, y por Fco. Javier Martínez, párroco de Ortigueira y portavoz de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Tras recorrer los espectaculares paisajes que enlazan Cariño con Cedeira, la expedición alcanzó uno de los enclaves más mágicos y cargados de historia de Galicia: San Andrés de Teixido. La llegada coincidió con la celebración de la eucaristía y la tradicional procesión, un honor especial para la asociación, ya que Manuel Vicente, su presidente, fue invitado a portar el histórico estandarte del santuario.

Tras los actos religiosos, el alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, junto al párroco local, Antonio Rúa, saludaron al grupo y procedieron al sellado oficial de las credenciales, inmortalizando el momento con una foto de familia en este rincón donde, según dice la tradición popular «vai de morto o que non foi de vivo».

El «Peixe de Burela» triunfa en los fogones de Cariño

El componente gastronómico volvió a ser otro de los grandes atractivos del día. LaOPP-7 de Burela seleccionó dos especies clave de su flota bajo el sello de calidad de «Peixe de Burela» el jurel y el rape. El equipo de cocina del Mesón O Barómetro (Cariño) fue el encargado de transformar estos productos en auténticas propuestas de alta cocina, elaborando jurel en escabeche y rape en salsa con algas marinadas y almejas.

Todo ello maridado con los productos de nuestros colaboradores, Estrella Galicia Cabreiroá. La degustación se celebró en el centro social del ayuntamiento, contando con la presencia de la alcaldesa, Ana López, y los concejales Alberto y Andrés, quienes compartieron mesa y balance con los caminantes en un ambiente de absoluta complicidad.

Séptima y definitiva etapa

Tras el rotundo éxito de participación y desarrollo de esta sexta jornada, la organización ya tiene la vista puesta en el gran cierre de la edición 2026.

El próximo domingo se celebrará la séptima y última etapa del Camino Gastronómico del Mar, que recorrerá aproximadamente 14 kilómetros uniendo los ayuntamientos de Valdoviño, Narón y Neda:

Salida: Inmediaciones de la histórica capilla de San Pedro, en Loira (Valdoviño), un enclave documentado en las peregrinaciones de siglos pasados.

Recorrido: Traviesa íntegramente el término municipal de Narón hasta desembocar en Neda, donde el Camino del Mar se abraza tradicionalmente con el Camino Inglés.

Actividades: Como es habitual, los alcaldes de los municipios implicados están invitados a recibir al grupo y sellar las credenciales. Al finalizar el trayecto, el ayuntamiento de Valdoviño acogerá la última gran degustación culinaria del año.

Con iniciativas como esta, el Camino Gastronómico del Mar demuestra que la unión entre la sociedad civil, las cofradías, el sector pesquero y las instituciones es la fórmula perfecta para rescatar del olvido las antiguas rutas de peregrinación de la costa norte gallega.