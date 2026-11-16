Agenda Informativa de Galicia para el lunes 16 de noviembre de 2026

CAMPAÑA

— 12.00 horas: En Santiago, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, participa en un reparto de información electoral con miembros de las Xuventudes Socialistas de Galicia. Biblioteca Concepción Arenal.

— 19.00 horas: En Santiago, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el acto ‘A Fronte Ampla: preparadas para gobernar!’. Declaraciones a las 18.50 horas. CSC Maruxa e Coralia.

— 20.00 horas: En Carballo, la portavoz nacional, Ana Pontón, y el cabeza de lista pola Coruña, Nestor Rego, participan en el mitin nacional en Carballo. Mercado Municipal.

— 20.00 horas: En Padrón, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en un mitin en Padrón, acompañado del presidente provincial del PP da Coruña, Diego Calvo, y la número dos al Congreso por A Coruña, Fabiola García. Hotel Scala. https://maps.app.goo.gl/iDcmzSkirBUdEJW6A

XUNTA

— 11.30 horas: En Ourense, el presidente gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello da Xunta. Parlamento. Solo gráficos.

A continuación, a partir de las 13.00 horas comparece para informar de los asuntos acordados.

POLÍTICA

— 10.00 horas: En Santiago, pleno del Parlamento. Parlamento.

ECONOMÍA-LABORAL

— 13.00 horas: En Vigo, el Foro Económico de Galicia celebra un encuentro de trabajo con Carmen Lence, presidenta del Grupo Lence.

Zona Franca de Vigo. Solo gráficos al inicio.

SOCIEDAD

— 9.30 horas: En Santiago, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con representantes de la unidad mixta de investigación Acuiregal. Despacho. Solo gráficos.

— 10.00 horas: En Vigo, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el conselleiro delegado, Francisco Botas Ratera, acompañados del alcalde de Vigo, Abel Caballero Álvarez, inauguran los nuevos servicios centrales de la sede del banco en Vigo. (acceso por Av. García Barbón, 1)

— 11.00 horas: En Santiago, rueda de prensa de la Plataforma Cidadán por un Senado de Progreso en la que presentarán un manifiesto. Centro Sociocultural Maruxa e Coralia.

— 11.00 horas: En Vigo, la Acampada pola Vivenda convoca una concentración para reclamar al Ayuntamiento unha alternativa habitacional a las personas que se encuentran en la calle. Ante el Ayuntamiento.

— 11.30 horas: En Santiago, Adega ofrece una rueda de prensa para analizar la creación de un tribunal de excepción en el TSXG para resolver los litigios eólicos. Librería Couceiro.

— 12.00 horas: En Pontevedra, el subdelegado del Gobierno, Alfonso Lago, participa en la presentación de una nueva campaña de sensibilización para ampliar la red de puntos violeta en las farmacias da provincia. Sede do Colexio Oficial de Farmacéuticos.

— 12.30 horas: En Santiago, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recibe al embajador de Vietnam en España, Do Hoang Linh. Parlamento. Solo gráficos.

— 16.00 horas: En Santiago, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, firma con el alcalde de Os Blancos, José Manuel Castro Blanco, el convenio para ejecutar una actuación al amparo del Plan Hurbe. Sala de xuntas da Consellería. Solo gráficos.

— 20.30 horas: En Santiago, la rectora, Rosa Crujeiras, inaugura la II Xornada de boas prácticas comunitarias en saúde ambiental. Salón de Actos da Facultade de Medicina.

CULTURA

— 11.00 horas: En Pontevedra, el Ateneo presenta sus actividades para conmemorar los sesenta años de la creación de la primera junta directiva del Ateneo. Casa das Campás.

SALUD

— 10.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, interviene en la inauguración de las II Xornadas de boas prácticas comunitarias en saúde ambiental. Facultade de Medicina e Odontoloxía.

LOCAL

— 9.00 horas: En Ferrol, el presidente de la Mancomunidade y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reúne con la diputada provincial de Industria, Emprego, Política Demográfica e Medio Ambiente, Rosa Ana García. Diputación A Coruña.

— 9.00: En Vigo, pleno de la Corporación Municipal. Salón de Plenos. A continuación el alcalde, Abel Caballero, visita las obras de la sede de Abanca en Vigo en García Barbón. // — 12.30 horas, asiste a la presentación de los mupis de Nadal. Farol de Urzáiz.

— 10.00 horas: En Lugo, reunión de la junta de Gobierno local. Salón de comisións. // — 11.00 horas, la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ofrece una rueda prensa de temas de actualidade municipal. Sala de Nuevas tecnoloxías. // — 11.45 horas, participa en la entrega del cheque Diez Raz10nes a Alume. Círculo das Artes.

— 11.00 horas: En Ourense, presidente provincial, Luis Menor, comparece para informar de los asuntos aprobados en la junta de Gobierno. Pazo Provincial.

— 11.30 horas: En Pontevedra, el edil de Benestar social, Anabel Gulías, presenta el 2o Campionato de Cartas Cidade de Pontevedra. Sala de prensa.

— 11.30 horas: En Santiago, rueda de prensa de la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, para informar de los asuntos tratados en la junta de Gobierno local. Ayuntamiento.

— 13.00 horas: En Ferrol, junta de Gobierno local. Ayuntamiento.

— 19.00 horas: En Pontevedra, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, recibe a la figurinista Clara Bilbao, en el marco de las actividades previas de los Premios Feroz. Despacho alcalde.