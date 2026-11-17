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A pesar de la lluvia durante las dos jornadas, los puestos registraron un volumen superior de ventas que en la edición anterior, y las degustaciones, las actividades infantiles y la exhibición de caballos fueron algunas de las propuestas más destacadas.

La Alameda de Ortigueira acogió los días 14 y 15 de noviembre la IV Feria Agroalimentaria y XXXVI Feria de la Miel de Ortegal, una cita ya consolidada en el calendario local que volvió a convertir el municipio en un punto de encuentro para productores, profesionales del sector y público interesado en la gastronomía y los productos de proximidad.

Esta edición contó con la participación de 21 expositores, a los que se sumó la Asociación Galega de Apicultura (AGA), que estuvo presente durante la jornada del sábado y ofreció una charla sobre la miel. Entre los participantes destacaron los productores apícolas, además de representantes de los sectores de la huerta, el pimentón y la carne, que ofrecieron una amplia variedad de productos y elaboraciones vinculadas al territorio.

Aunque la lluvia estuvo presente durante todo el fin de semana y la afluencia de público fue algo más reducida que la registrada en la edición anterior, los expositores trasladaron una valoración positiva de su participación, destacando que las ventas fueron superiores a las del año pasado.

Las degustaciones gastronómicas volvieron a ser uno de los grandes atractivos de la feria, con una importante respuesta por parte de los asistentes y una media de entre 20 y 25 personas por turno. Especialmente destacada fue la propuesta de PURAGA, que repartió alrededor de 500 hamburguesas durante la primera jornada y más de 350 en la segunda.

La programación también incluyó una exhibición de siete caballos vinculados a PURAGA, que despertó un notable interés entre los asistentes. Por su parte, las actividades de animación infantil tuvieron una excelente acogida, con una participación aproximada de entre 25 y 30 niños, contribuyendo a crear un ambiente familiar durante las dos jornadas.

Como cierre de la feria, se sortearon diez cestas de productos, siete de ellas con productos donados por los propios expositores y otras tres cedidas por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), con el objetivo de poner en valor la variedad y calidad de los productos agroalimentarios y fomentar su conocimiento entre el público asistente.

De este modo, Ortigueira cerró una nueva edición de la Feria Agroalimentaria y Feria de la Miel de Ortegal, reafirmando su compromiso con la promoción de los productores locales, la comercialización de productos de proximidad y la dinamización del sector agroalimentario de la comarca, en un fin de semana en el que ni siquiera la lluvia impidió celebrar este encuentro en torno a la gastronomía y la tradición.