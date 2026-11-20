El último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas refleja que la incidencia por la gripe mantiene su tendencia estable, con una tasa de consultas por esta patología que disminuyó un 4,6%, pero con la de ingresos en aumento (+61%).

En concreto, según los datos del departamento autonómico, la tasa de ingresos a causa de la gripe fue de 2,1 por 100.000 habitantes, un 61,5% más que la semana previa, en la que fue de 1,3.

El incremento se produjo fundamentalmente en la población de 60 y más años, en la que se duplicaron las hospitalizaciones, si bien en el grupo de 60 a 79 años se partía de una tasa baja (1,3 ingresos por 100.000 habitantes). En el resto de los grupos descendió o permaneció con cierta estabilidad.

Por áreas sanitarias, las hospitalizaciones aumentaron en las de Lugo, Ourense y Vigo. En lo que va de temporada, se notificaron 261 ingresos por la gripe, la mayoría de ellos, 252, con virus del tipo A.

Respeto de la tasa de hospitalizaciones del covid, se mantuvo estable en 3,5 ingresos por 100.000 habitantes. El único grupo de edad en el que se observó un incremento fue el de 80 y más años. Por áreas sanitarias, los ingresos aumentaron en la de Santiago de Compostela, Ourense y Pontevedra.

TENDENCIA ESTABLE

El documento referido a la semana que finalizó el 15 de noviembre, que señala esta tendencia estable, muestra también una merma en las tasas de dispensación de antigripales y pruebas de antígenos de un 24,5% y un 3%, respectivamente, tal y como informan a las oficinas de farmacia integradas en la red centinela impulsada por la Xunta con el objetivo de anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

Según se recoge en el informe del departamento sanitario gallego, la tasa de consultas por gripe disminuyó un 4,6% respecto a la semana anterior, lo que supone pasar de 16,1 a 15,3 consultas por 100.000 habitantes.

El descenso se produjo en todos los grupos de edad excepto el de 20 a 59 años y el de 60 a 79 años, en el que aumentó un 6,4% y un 15%, respectivamente. El grupo con mayor tasa de consultas fue el de 5 a 19 años, con 21,3 por 100.000 habitantes. En relación a las áreas sanitarias, se observó un incremento en todas ellas excepto en las de Santiago de Compostela, Lugo y Ferrol, donde descendió.

La positividad de los virus de la gripe fue del 5,2%, igual a la de la semana anterior.

Respeto del covid, la tasa de consultas disminuyó un 38,1%, pasando de 16,1 a 9,9 por 100.000 habitantes. Esta merma se observó en todos los grupos de edad, excepto en el de 0 a 4 años, en el que permaneció estable. La tasa descendió en todas las áreas sanitarias.

Por lo que respeta a la positividad del virus del covid, esta fue del 10,3%, el que supone un descenso respeto de la semana anterior, en la que fue del 12,1%.

La Xunta inició la campaña de vacunación en las residencias de mayores y en los centros de discapacidad el 28 de septiembre. En la actualidad, desde el pasado 9 de noviembre, comenzó la vacunación de las personas de 60 o más años, personal de servicios esenciales y personal de exposición laboral. A partir del día 30 se vacunará a los convivientes de personas de riesgo y resto de la población diana.