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Los ferrolanos quieren continuar con su buena dinámica de resultados.

O Parrulo Ferrol abrirá el fin de semana deportivo este viernes visitando uno de los templos del fútbol sala, el

Pabellón Anaitasuna (Pamplona) para medirse al Magna Xota, en la 9ª jornada del torneo apertura de la Liga Prime Futsal, que se disputará a partir de las 20:30 horas.

Antes de partir para tierras navarras comparecían este miércoles en la habitual rueda de prensa en A Malata el jugador Diogo y el entrenador Gerard Casas.

El jugador reconocía estar en un “buen momento” a nivel personal, encontrándose bien tanto a nivel físico como mental. En el partido del pasado sábado ante Servigroup Peñíscola “supimos sufrir, a pesar de no ser nuestro mejor partido.” El equipo “tiene ganas” de seguir compitiendo muy bien, con el objetivode “seguir sumando puntos” en este torneo apertura.

En el duelo del pasado sábado, Diogo fue uno de los autores de los goles de O Parrulo Ferrol. Reconocía que no siente presión por anotar “pero si pasa es una cosa buena, es un regalo que quiere decir que se están haciendo las cosas bien.”

Y ya con la mente puesta en el partido de este viernes ante Magna Xota, la clave será “tener la mente puesta durante los cuarenta minutos”, teniendo en cuenta que los navarros lograron la victoria en sus dos últimos partidos en Anaitasuna “y querrán seguir sumando puntos en su casa”.

En estos días previos los jugadores parrulos han visto “las fortalezas y las debilidades” del Magna Xota “y queremos ir al cien por cien a por el partido.”

Diogo no quería tener en cuenta la derrota de los navarros en su visita al Inter JP Financial de la última jornada. “Jugar allí es durísimo para todos los equipos”, sabiendo que la fortaleza del Magna Xota “está en los partidos en su casa”, en un pabellón “difícil de jugar.”

El jugador de O Parrulo Ferrol no quería pensar en las posibles opciones de clasificarse entre los seis primeros en este torneo apertura, lo que daría un billete directo para la Copa de España. “Nosotros queremos pensar partido a partido y ojalá poder jugarla.”

Gerard Casas: “Los jugadores están mentalizados para el partido de este viernes”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas veía “bien” al equipo físicamente, en una semana de trabajo más corta de lo habitual. El entrenamiento de este martes “tuvo un pelín más de carga” pero los jugadores “realizaron una buena sesión, como este miércoles”. Los jugadores “están mentalizados” para el partido de este viernes. Confirmaba que para este partido ante Magna Xota “viajarán todos los jugadores” y el viernes dará la convocatoria unas horas antes del partido, aunque ya anticipaba que el juvenil Iker Picos formará parte de la expedición.

Sobre su rival de este viernes, Gerard Casas recordaba que los navarros “los descendía todo el mundo en agosto y septiembre”, llegando a este partido a cuatro puntos de la permanencia y venciendo en sus dos partidos en casa “y solo Illes Balears Palma Futsal y Jaén Paraíso Interior han logrado vencer en Anaitasuna”, por lo que el resto “son conjeturas e imaginaciones.”

En este partido los dos equipos “se juegan muchísimo”. Los ferrolanos deben ir preparados a este partido “sobre todo mentalmente y tener más opciones de ganar.”

Gerard Casas ya pudo analizar el partido del pasado sábado ante Servigroup Peñíscola “y no fue tan malo como me pareció en directo, sobre todo en la primera parte, pero no estuvimos bien y nos faltó finura con el balón.” El lunes hicieron scouting correctivo para analizar lo sucedido y ya desde este martes preparando al cien por cien el partido ante Magna Xota “entrenando el plan de partido y lo que nos vamos a encontrar”, con el objetivo de conseguir los tres puntos.

Para Gerard Casas el partido de este viernes “serán los tres puntos más importantes de la temporada y vamos a jugarlo como tal” y no quería hablar de posibles opciones de clasificación para la Copa de España. “Este error lo cometió el entorno de O Parrulo la temporada pasada y dije muchas veces que nos estábamos equivocando. Esto provocó que tuviéramos un partido horrible en Noia y si esto no sucediera, jugaríamos aquel partido con menos presión.”

En esta jornada 8 “no se pude hablar de Copa o de salvación”, siendo el único objetivo “sumar todos los puntos que se puedan cada semana y luego ya iremos viendo.”