Agenda Informativa de Galicia para el domingo 15 de noviembre de 2026

POLÍTICA

— 12.00 horas: En Viveiro, la portavoz nacional, Ana Pontón, interviene en un mitin de campaña del 29N. Teatro Pastor Díaz. // — 19.00 horas: En Narón, interviene en un mitin de campaña del 29N. Auditorio municipal.

— 12.00 horas: En Santiago, Podemos presenta a sus candidatos para las elecciones generales y las líneas del programa. Rúa Irmáns Rey Alvite, 1, bajo derecha.

— 12.00 horas: En Melide, el presidente do PPdeG, Alfonso Rueda, junto al candidato a la Alcaldía, Asier Polo, realiza un paseo por la localidad. También participa la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez. Solo gráficos. Cantón de San Roque. https://maps.app.goo.gl/e8kEqGMnH5vjHZhF8 // –14.00 horas: En Oroso, participa en una comida. Restaurante Lar Blanco. // — 19.30 horas: En Vilagarcía de Arousa, participa en un mitin. Salón García.

— 12.30 hora: En A Coruña, el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de VOX, José María Figaredo, ofrece declaraciones. Praza de María Pita. Posteriormente, se traslada a los municipios de Cee y Fisterra para mantener diferentes encuentros con cofradías y otros colectivos vecinales de la zona.

— 12.30 horas: En O Barco de Valdeorras, mitin del PSdeG-PSOE de Ourense con la participación del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; con los candidatos a las Cortes Generales.

Edificio Multiusos. // — 14.00 horas, Besteiro y los candidatos visitan la Bodega Blare para conocer la situación del sector en la provincia. Posteriormente celebran una comida con alcaldes y militancia. Camiño Cestelas. Vilanova. // — 16:15 horas en Vilamartín de Valdeorras

SOCIEDAD

— 11.00 horas: En Vigo, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participa en el acto institucional del Día mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros viales, promovido por Stop Accidentes. Balcón de Aragón. https://maps.app.goo.gl/fuvnJtH8mh2V248AA. // — 13.00 horas: En Ourense, visita el barrio de Seixalbo. https://maps.app.goo.gl/HyveCqxWgXTAvxUw9. Habrá declaraciones.

— 14.30 horas: En Castroverde, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participa en la comida de confraternidad de la Asociación de Veciños de Monte. https://maps.app.goo.gl/ruipCJGnuGVDmokD6.

SALUD

— 10.00 horas: En Silleda, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, supervisa el proceso de realización de las pruebas de la fase de oposición del Servizo Galego de Saúde. Recinto da Feira Internacional de Galicia.

LOCAL

— 12.30 horas: En Burela, la presidenta de la Diputación de Lugo y alcaldesa de Burela, Carmela López, asiste al partido entre el Reyco Burela FS y la SD Unión África Ceutí. Pavillón Vista Alegre.

— 16.30 horas: En Cambados, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, asiste al partido entre el Juventud Cambados y el Porriño Industrial. Campo municipal de Burgáns.

— 20.00 horas: En Santiago, la alcaldesa, Goretti Sanmartín Rei, asiste al concierto ‘Encontrarte, 10 anos lembrando a Narf’. Auditorio de Galicia.