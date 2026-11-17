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Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro Jofre y en Ataquilla desde seis euros.

La zarzuela La Gran Vía, a cargo de la compañía Materlírica España, se representa en el teatro Jofre este sábado 21 de noviembre, a las 20:30 horas. Se trata de una de las obras más conocidas del género, una zarzuela en un acto y cinco cuadros con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde y libreto de Felipe Pérez y González.

Con un enunciado rimbombante, a modo de la época, “revista cómica-lírica, fantástica de la calle en un acto y cinco cuadros”, se presenta en 1886 esta zarzuela de género chico que cuenta y canta la futura construcción de una avenida que cruzará la ciudad de Madrid de este a oeste. Este proyecto inspiró a Federico Chueca y Quinito Valverde, junto con el libretista Felipe Pérez, a componer la zarzuela La Gran Vía.

Así, Federico Chueca puso música a la revista de actualidad más representada de la historia del teatro lírico español. La música es la misma de su estreno con dos añadidos: El Pasacalle de los Sargentos y Vals de la Seguridad.

Chueca compuso más de 30 obras, incluyendo farsas cortas, revistas y zarzuelas. Entre las más populares, y las que permanecieron en el repertorio hasta la actualidad, figuran: La Canción de la Lola, La Gran Vía, Cádiz, El Año pasado

por agua, El Chaleco blanco, Auga, Azucarillos y Aguardiente, La Alegría de la Huerta y El Bateo.

La duración aproximada de esta obra es de 90 minutos, y las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Jofre y en la web de Ataquilla.