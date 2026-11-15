Rosa María Milleiro presenta en Ferrol su nuevo poemario ‘Si amar tuviese tributos’

Compartir Facebook

Twitter

WhatsApp

El acto tendrá lugar en el hotel Almirante el próximo jueves 19 de noviembre a las 19:30 horas.

La escritora Rosa María Milleiro dará a conocer su más reciente trabajo poético este jueves, 19 de noviembre, en una cita cultural que se celebrará a partir de las 19:30 horas en los salones del hotel Almirante de Ferrol. El evento contará con entrada gratuita y está abierto a todos los lectores y vecinos que deseen acompañar a la autora en este nuevo lanzamiento literario. La escritoradará a conocer su más reciente trabajo poético estede noviembre, en una cita cultural que se celebrará a partir de lasen los salones del hotelEl evento contará con entrada gratuita y estáque deseen acompañar a la autora en este nuevo lanzamiento literario.

Con esta publicación, Milleiro apuesta por una literatura cercana y transformadora. Según explica la propia escritora, su principal propósito es que sus versos trasciendan el papel para convertirse en una herramienta útil en el día a día de los lectores. «Mi deseo es que mi poesía sea un aporte que beneficie nuestra salud mental, física y social«, señala la autora, quien extiende una invitación abierta a la ciudadanía para compartir una tarde dedicada a la palabra y al encuentro.

El eje conceptual de la obra gira en torno a la idea de la conexión humana y la transmisión de estados de ánimo. En este sentido, la autora reflexiona sobre el concepto de los ‘efluvios’, rescatando su significado para adaptarlo a una visión contemporánea. «Aunque el término ‘efluvio’ históricamente se refería a una emanación física o mística, hoy la ciencia explica este fenómeno a través de la psicología social y la neurobiología, y el contagio nos llevará a conjugar pulso de armonía y vida», detalla Milleiro.

A partir de esta premisa, anima al público a sumar sus propios «buenos efluvios» para construir juntos lo que define como «caminos metafóricos de buenas vibraciones«.

Para Rosa María Milleiro, el contexto actual hace más necesaria que nunca la búsqueda de espacios que nutran el espíritu. La artista subraya la importancia de encontrar fuentes de energías positivas que aporten «la calidez emocional que nos lleve a la poesía compartida en unos momentos un tanto descoloridos», concluye, reafirmando su compromiso con una poesía que acompañe, reconforte y genere comunidad.