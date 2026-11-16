El Consello de la Xunta ha dado luz verde a la creación del Museo de Ferrol y su integración en el sistema gallego de museos. Se trata de un espacio concebido para transmitir el conocimiento de la realidad histórica de la ciudad a través de sus representaciones artísticas.

El museo está en el antiguo Centro Torrente Ballester, que está siendo restaurado con una inversión conjunta entre Xunta y Ayuntamiento de 512.000 euros. El espacio incluye más de mil piezas de pintura, grabado y dibujos, algunos de artistas ferrolanos como Jenaro Pérez Villaamil, Felipe Bello Piñeiro, González Collado o Tomás Barros, y se prevé que los trabajos de acondicionamiento terminen el próximo mes de diciembre.

Para la creación del museo, la Xunta ha valorado la importancia de este equipamiento, concebido para «contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural» de Ferrol, y que parte de una narrativa original por la fuerte vinculación de la ciudad con el mar y el paisaje, la industria naval, la herencia militar y el arte.

En estos momentos, se está llevando a cabo la reparación de la cubierta, con la reposición de tejas y recolocación de piezas sueltas, y antes de que acabe el año se completará la sustitución de la cubierta del patio, el pintado de fachadas y la urbanización del lateral noroeste.

Está previsto que el museo albergue también diferentes actividades como visitas guiadas, ciclos de conferencias, talleres infantiles, o un espacio para artistas y creadores.

Con su inclusión en el sistema gallego, la Comunidad pasará a contar con 102 espacios reconocidos, entre los que están seis centros de interpretación del patrimonio cultural, 24 colecciones registradas, y 71 museos.