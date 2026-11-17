OBRAMAT abre las puertas de su Almacén en Narón, el segundo en A Coruña y el cuarto en Galicia

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En el año de la celebración de su 20 Aniversario OBRAMAT abre este miércoles 18 las puertas de su Almacén en Narón, el segundo en A Coruña y el cuarto en Galicia.

La puesta en marcha del nuevo almacén representa una inversión superior a los 8 millones de euros. La apertura contribuye a la creación de empleo con la incorporación de más de 90 colaboradores, con una importante presencia de talento local. Cada uno de ellos ha recibido más de 40 horas de formación de media durante los tres primeros meses de implantación.

OBRAMAT Narón cuenta con 6.000 m 2 y más de 20.000 referencias de las mejores marcas del mercado, con el compromiso de ofrecer a los clientes la gama de producto más completa y adaptada a cada proyecto.

OBRAMAT, la empresa de referencia de distribución profesional de materiales en el mercado de la Construcción y Reforma continúa reforzando su presencia en Galicia con la apertura de su nuevo Almacén en Narón ubicado en el espacio comercial Parque Gándara. El establecimiento abre mañana sus puertas al público a las 7:30 horas.

En el año en que la compañía celebra su 20º aniversario, OBRAMAT Narón se convierte en el almacén número 43 de la firma y el cuarto en Galicia, donde ya opera en Santiago de Compostela (2015), Lugo (2022) y Ourense, recientemente inaugurado. Con esta nueva apertura, un proyecto que ha supuesto más de 8 millones de euros, OBRAMAT afianza su compromiso con los profesionales de la construcción y la reforma, acompañándolos en el desarrollo de sus proyectos y facilitándoles soluciones que les ayuden a crear espacios más eficientes, funcionales y sostenibles.

Inauguración previa a la apertura

En la mañana de este martes 17 de noviembre, autoridades y directivos de la Compañía se han reunido en el nuevo Almacén para celebrar el acto inaugural previo a su apertura al público.

El encuentro ha contado con la participación de Fernando Martínez, director de OBRAMAT Narón; Antonio Bullido, director general de OBRAMAT Iberia; Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa de Narón; Juan Pablo Mauriz Romero, concejal de Obras e Infraestructuras Públicas; Román Romero Franco, concejal de Hacienda y Nuevas Tecnologías; José Ibán Santalla Borreiros, concejal de Deportes, Juventud y Ocio; Natalia Hermida Rico, concejala de Formación y Turismo; y José Oreona Bra, concejal de Seguridad Ciudadana, entre otras autoridades.

Fernando Martínez, director del Almacén, explica por qué OBRAMAT Narón es un buen aliado para los clientes profesionales: «Poner en marcha este Almacén ha sido un trabajo de equipo con mucha involucración e ilusión. Hemos reunido a profesionales que conocen la comarca y a compañeros con experiencia en otros centros. Desde mañana, queremos estar cerca de quienes construyen y reforman en Ferrolterra, escuchar sus necesidades y ayudarles a sacar adelante sus proyectos con un servicio rápido, productos de calidad y un asesoramiento

cercano y profesional».

“En OBRAMAT vivimos un momento muy especial. Este año celebramos nuestro 20º aniversario y lo hacemos del mejor modo posible: continuando nuestro plan de expansión en Galicia con la apertura de OBRAMAT Narón, después de inaugurar hace tan solo unos meses el Almacén de Ourense. Narón es un paso importante en nuestro recorrido en la comunidad gallega, donde estamos presentes desde 2015. Con esta apertura ampliamos nuestra capacidad para acompañar a los profesionales de la comarca y sumamos un nuevo equipo de más de 90 colaboradores expertos al proyecto de OBRAMAT. La contribución de las personas y la cercanía a cada territorio son fundamentales para fortalecer el tejido industrial y empresarial de la región”, señala Antonio Bullido, Director General de OBRAMAT Iberia.

Durante el acto, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, agradeció a OBRAMAT su apuesta por el municipio y destacó la contribución del nuevo almacén al desarrollo económico y a la creación de empleo en la comarca. «La apertura de este establecimiento supone una nueva incorporación al tejido empresarial de Narón, motor económico de esta comarca. Sus dimensiones, su oferta especializada y los puestos de trabajo que ha generado, tanto durante su construcción como con su puesta en marcha, hacen que hoy sea un día especial para nuestra ciudad», señaló.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de seguir favoreciendo la llegada de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en el municipio.

Empleo local y formación para una proyección de futuro en la compañía

La Compañía apuesta por la creación de empleo local, así como por la formación de perfiles profesionales con progresión dentro de la empresa. OBRAMAT Narón cuenta con más de 90 colaboradores/as, la mayoría de ellos residentes de la zona.

El equipo se compone de una mayoría de nuevas incorporaciones, así como de personas procedentes de otros Almacenes de España que, en línea con la estrategia ‘Human First’ de OBRAMAT, han optado por la movilidad interna, ya sea por desarrollo profesional o por encaje con su esquema vital. Esta práctica habitual en la Compañía permite a los colaboradores impulsar su desarrollo profesional en nuevos proyectos. Además, la compañía ha impulsado también la creación de empleo indirecto derivado de los servicios externalizados.

Todos los colaboradores/as de OBRAMAT Narón han recibido durante estos últimos meses formación especializada, realizando una media de más de 40 horas de formación en otros almacenes de la comunidad autónoma, con el objetivo de hablar el mismo idioma que los profesionales de la Construcción y la Reforma y estar a la última en soluciones y tendencias del sector.

Más de 6.000 m 2 de Almacén con más de 20.000 referencias de las mejores marcas

Con una superficie de venta total de más de 6.000 m², el nuevo Almacén cuenta con más de 4.000 m² de sala de ventas interior y 2.000 m² de patio de construcción. El centro ofrece al cliente más de 20.000 referencias de las mejores marcas, estructuradas en nueve grandes secciones: materiales de construcción, madera y ordenación, herramientas, ferretería, electricidad e iluminación, sanitario, fontanería-calefacción, cerámica y pintura.

El horario de apertura al público es de lunes a sábado de 07:30 a 21:00 horas, más festivos autorizados.

Apuesta por Galicia

La compañía, actor clave en la transformación del panorama de la construcción y la reforma en todo el país, opera en Galicia desde hace 11 años, periodo en el que ha invertido más de 29 millones de euros en la región. Durante este tiempo, ha desempeñado un papel fundamental en la creación de empleo local, brindando oportunidades laborales a las personas de Lugo, Santiago de Compostela y recientemente en Ourense; creando empleo estable y de calidad. En la actualidad, los cuatro almacenes gallegos emplean a más de 410 colaboradores.

Además, la compañía se enorgullece de ser motor para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales y locales, fomentando la creación de estructuras empresariales sólidas y sostenibles en cada región. Este nuevo Almacén mantendrá acuerdos con proveedores gallegos, de igual manera que ya lo hacen los 3 almacenes existentes en la comunidad.