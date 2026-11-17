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Desde este martes pueden solicitarse las ayudas convocadas por el Ayuntamiento de Neda para apoyar a los deportistas individuales del municipio, que compitan en pruebas de categoría autonómica, nacional o internacional. La subvención busca facilitar que puedan reforzar su desarrollo deportivo y profesional.

Según la convocatoria, podrán optar a este apoyo económico los deportistas empadronados en Neda, con una antigüedad mínima de dos años consecutivos, que participen en competición organizadas o reconocidas por las respectivas federaciones, y que tengan relevancia a nivel gallego, español o internacional. En todo caso, deberán acreditar nivel deportivo en la especialidad, por lo menos, en el año anterior al de la solicitud.

Las personas que quieran acceder a las ayudas, que podrán tener una cuantía máxima de 800 euros, dispondrán hasta 7 de diciembre para presentar por vía telemática la correspondiente solicitud y documentación.

El reparto de los fondos (5.000 euros) vendrá decidido por el proyecto deportivo que se vaya a desarrollar en la presente temporada; los resultados obtenidos en las dos temporadas anteriores a la de la solicitud en competición oficial; la implantación e importancia de la modalidad deportiva a nivel nacional; y de la aportación económica para el desarrollo del proyecto competición. Se tendrán además en cuenta méritos como el reconocimiento como deportista de alto nivel, convocatoria para la selección gallega, nacional…