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Los dos jugadores racinguistas respondieron a las preguntas de los alumnos de 5º y 6º de Primaria y compartieron con ellos los valores del club.

Este pasado lunes los racinguistas Eric Monjonell y Jesús Bernal dejaron a un lado los entrenamientos en el campo para acudir a las aulas del Colegio Compañía de María. Allí, los dos jugadores disfrutaron de una cercana jornada junto a los estudiantes de 5º y 6º de Primaria, dentro de la iniciativa de visitas escolares promovida por la Fundación Racing Club Ferrol.

A lo largo del encuentro, Monju y Bernal protagonizaron una particular rueda de prensa en la que resolvieron todas las dudas de unos alumnos muy curiosos por descubrir cómo es el día a día en el fútbol profesional. No obstante, la charla trascendió lo puramente deportivo, ya que ambos futbolistas hicieron hincapié en los valores del deporte, la necesidad de mantener un estilo de vida saludable y el papel fundamental que juega la formación académica para cualquier joven que aspire a ser futbolista. La actividad concluyó con la tradicional firma de autógrafos y fotografías con los pequeños.

Estas iniciativas permiten estrechar lazos y atender a los aficionados más jóvenes del Racing Club Ferrol. El Club expresa su «más sincero agradecimiento a todo el personal y alumnado del Colegio Compañía de María por su hospitalidad y por el afecto demostrado durante toda la visita».