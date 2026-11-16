La Diputación se abre a cofinanciar el «arreglo de la tubería» de As Pías con la Mancomunidad a la espera del proyecto técnico

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Valentín González Formoso está de acuerdo en colaborar «con una aportación razonable», si bien precisó que esta cantidad estaría destinada a la reparación de la tubería y no a la renovación integral de la infraestructura.

El presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado de varios alcaldes de la comarca, se reunió este lunes con la diputada provincial de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García.

El presidente trasladó a la Diputación la propuesta de financiación para la reparación de la tubería de As Pías, a la que la Administración provincial se comprometió a dar respuesta en los próximos días. Una vez conocida, la Mancomunidad le trasladará el proyecto de reparación para poder acometer las mejoras con la mayor celeridad posible.

Asimismo, en el transcurso de la reunión se abordó la situación actual del embalse de As Forcadas que, gracias a las medidas de ahorro de agua implementadas desde el pasado 10 de noviembre, se mantiene en el 25% de su capacidad. En virtud de esto, la Mancomunidad acordó mantener dichas medidas: prohibición del arroyo de jardines, baldeo de calles, llenado de piscinas, funcionamiento de fuentes ornamentales, limpieza de vehículos, así como los trabajos de limpieza en espacios exteriores; y la reducción de la presión a domicilios y empresas entre las 22:00 y las 07:00 horas.

La retirada de estas medidas se realizará una vez que se compruebe y asegure el cambio en la situación del embalse.

Esta situación se enmarca en un contexto de escasez de agua que afecta también a otras zonas de Galicia. En total, 123 ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua, de los cuáles 59 se encuentran en situación de alerta o cuentan con medidasequivalentes.