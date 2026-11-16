Valentín González Formoso está de acuerdo en colaborar «con una aportación razonable», si bien precisó que esta cantidad estaría destinada a la reparación de la tubería y no a la renovación integral de la infraestructura.
El presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado de varios alcaldes de la comarca, se reunió este lunes con la diputada provincial de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García.
El presidente trasladó a la Diputación la propuesta de financiación para la reparación de la tubería de As Pías, a la que la Administración provincial se comprometió a dar respuesta en los próximos días. Una vez conocida, la Mancomunidad le trasladará el proyecto de reparación para poder acometer las mejoras con la mayor celeridad posible.
Asimismo, en el transcurso de la reunión se abordó la situación actual del embalse de As Forcadas que, gracias a las medidas de ahorro de agua implementadas desde el pasado 10 de noviembre, se mantiene en el 25% de su capacidad. En virtud de esto, la Mancomunidad acordó mantener dichas medidas: prohibición del arroyo de jardines, baldeo de calles, llenado de piscinas, funcionamiento de fuentes ornamentales, limpieza de vehículos, así como los trabajos de limpieza en espacios exteriores; y la reducción de la presión a domicilios y empresas entre las 22:00 y las 07:00 horas.
La retirada de estas medidas se realizará una vez que se compruebe y asegure el cambio en la situación del embalse.
Esta situación se enmarca en un contexto de escasez de agua que afecta también a otras zonas de Galicia. En total, 123 ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua, de los cuáles 59 se encuentran en situación de alerta o cuentan con medidasequivalentes.
Por su parte la Diputación de A Coruña ha confirmado este mismo lunes su disposición a colaborar en la financiación del arreglo de la tubería de As Pías, una infraestructura deteriorada que provoca la pérdida de miles de litros de agua del abastecimiento a Fene, Ares y Mugardos, pero solicita a la Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol que presente antes el proyecto técnico y el «presupuesto detallado» para concretar la posible aportación.
La institución provincial reiteró su voluntad de colaborar, pero recuerda que la titularidad de la conducción es del Concello de Ferrol y que está gestionada por la empresa mixta de aguas de la ciudad, Emafesa. Además, la Diputación considera que es Augas de Galicia, de la Xunta, quien debe «asumir el papel principal» en la búsqueda de una solución.
En todo caso, el organismo que preside Valentín González Formoso insistió en que está de acuerdo en colaborar «con una aportación razonable», si bien precisó que esta cantidad estaría destinada a la reparación de la tubería y no a la renovación integral de la infraestructura, de ahí que solicite ver cuanto antes el proyecto técnico para conocer «el alcance» de la intervención.
A día de hoy, la capacidad del embalse de As Forcadas, que abastece a los 140.000 habitantes de los municipios de Ferrol, Narón, Valdoviño, Neda, Fene, Ares y Mugardos, está en el 25%, un volumen muy bajo que lleva a la Mancomunidad a mantener las restricciones acordadas hace una semana para reducir el consumo, como es el caso de la bajada de la presión entre las 22.00 y las 07.00 horas.