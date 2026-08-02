Galicia ha puesto en marcha una inversión récord de 71,5M€ destinada a la conservación de sus carreteras

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El plan de conservación viaria para 2026 incluye refuerzos de firme, inspección de puentes y el mantenimiento del dispositivo de vialidad invernal.

La Xunta de Galicia destinará este año, 71,5 millones de euros a la conservación y mantenimiento de la red autonómica de carreteras, lo que supone la mayor inversión realizada hasta ahora en este ámbito. Esta inversión récord se sitúa en el contexto de una red que suma cerca de 5.500 kilómetros, donde su conservación constituye una prioridad estratégica para el Gobierno gallego de garantizar la conectividad, la competitividad económica y la cohesión territorial.

Más recursos: conservación ordinaria, vialidad invernal y refuerzos de firme

Entre las partidas destacadas figuran el incremento en los fondos para conservación ordinaria y vialidad invernal, así como el Plan de refuerzos de firme, dotado este año con 27 millones de euros.

La Xunta mantiene contratos activos en las siete áreas en que se divide la red autonómica –A Coruña norte y sur, Lugo norte y sur, Ourense y Pontevedra norte y sur–, con una inversión conjunta de más de 175 millones de euros para los próximos cuatro años.

Entre los trabajos que se desarrollen se incluyen labores de limpieza y roza, reparaciones de firme, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, atención a incidencias y accidentes, retirada de obstáculos y actuaciones específicas para garantizar la vialidad durante episodios meteorológicos adversos.

Casi 54 millones en refuerzos de firme en marcha

En las cuatro provincias avanzan en este momento actuaciones de refuerzo de firme por un importe total próximo a los 54 millones de euros.

En Pontevedra hay obras en marcha en municipios como Bueu, Cangas, A Guarda, Oia, O Rosal, Mondariz, As Neves o Vilagarcía, además de nuevas actuaciones previstas en Agolada y A Estrada, y otras ya licitadas en Vigo, Redondela, Lalín o Rodeiro.

En Coruña avanzan los refuerzos en siete estradas autonómicas y la rehabilitación integral de la AG-11, con una nueva fase de obras prevista en Lousame, Noia, Ames, Boqueixón, Teo y Santiago.

En Ourense siguen las actuaciones de conservación urbana en la capital, y en las próximas semanas comenzarán obras en seis estradas a su paso por Maceda, Allariz o San Cibrao das Viñas.

En Lugo está prevista la ejecución de refuerzos de firme en vías que atraviesan Lugo, Castro de Rei, Vilalba, Monforte de Lemos, Sarria e Portomarín.

Puentes y obras de paso: más de 13 millones

Cabe destacar también el sistema de gestión de puentes y obras de paso desarrollado por la Xunta de Galicia como herramienta clave para priorizar actuaciones y garantizar la seguridad estructural.

La Xunta de Galicia destina más de 13 millones de euros a la inspección y conservación de estas infraestructuras durante los próximos cuatro años, a través de dos contratos centrados en la inspección, redacción de proyectos y ejecución de las actuaciones necesarias.

Los trabajos incluyen sustitución de juntas de dilatación, reparación de sistemas de drenaje y contención, limpieza de paramentos o reparación de fisuras y grietas.

Además, dentro de las actuaciones en materia de conservación se invertirá este año cerca de 900.000 euros en la conservación de muros y taludes existentes de la red autonómica, dentro de la estrategia impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para mejorar la resiliencia frente al cambio climático de estas estructuras.

En definitiva, la Xunta de Galicia mantiene una política de planificación, inversión y mantenimiento constante para garantizar unas carreteras de titularidad autonómica seguras y en buenas condiciones para todos los gallegos.