ASARGA llevará la visibilidad de los sarcomas a la 35.ª edición de Equiocio con un stand interactivo y la charla de Nico Adega

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La Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (ASARGA) participará en la 35.ª edición de Equiocio con un stand interactivo dirigido a sensibilizar a la sociedad sobre los sarcomas, dar a conocer la realidad de los pacientes y promover la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz.

Durante toda la celebración de Equiocio, el stand de ASARGA será un espacio de información, participación y encuentro, donde los asistentes podrán conocer de cerca qué son los sarcomas, un grupo de tumores poco frecuentes que afectan tanto a niños como a adultos, así como la labor que desarrolla la asociación en el acompañamiento a pacientes y familiares. Además, se llevarán a cabo actividades interactivas dirigidas a todos los públicos con el objetivo de acercar esta realidad de una forma dinámica y participativa.

Uno de los momentos más destacados será la charla que ofrecerá Nico Adega el sábado 8, a las 18:00 horas. Su historia representa un auténtico ejemplo de superación. A los siete años fue diagnosticado de un osteosarcoma, un tipo de sarcoma óseo, y tuvo que enfrentarse a un largo proceso de tratamientos, cirugías y rehabilitación que cambió su vida para siempre.

Lejos de rendirse, encontró en el deporte una forma de reconstruirse y de superar los límites impuestos por la enfermedad, hasta convertirse en campeón del mundo de piragüismo adaptado. Hoy es un referente de resiliencia y un firme defensor de que ninguna enfermedad debe definir el futuro de una persona.

Durante su intervención compartirá su experiencia vital y deportiva, transmitiendo un mensaje de esperanza, esfuerzo y perseverancia. Su testimonio pone de manifiesto la importancia del apoyo a los pacientes, la investigación y la visibilidad de los sarcomas, valores que ASARGA defiende desde su creación.

Con su presencia en Equiocio, ASARGA quiere seguir acercando a la sociedad la realidad de las personas que conviven con un sarcoma y recordar que, aunque se trate de tumores poco frecuentes, es fundamental impulsar la investigación, mejorar el acceso a tratamientos especializados y ofrecer una atención integral a pacientes y familias.

La asociación invita a todos los asistentes a visitar su stand, participar en las actividades programadas y asistir a la charla de Nico Adega, una oportunidad única para conocer una historia de superación que demuestra que la esperanza, el esfuerzo y el acompañamiento pueden marcar la diferencia.

Sobre ASARGA

ASARGA (Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial) es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por sarcoma y sus familias, ofreciendo información, apoyo, orientación y promoviendo la investigación y la sensibilización social sobre estos tumores poco frecuentes.