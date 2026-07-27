La Xunta licita por más de 10,8 millones la construcción de 65 viviendas de promoción pública en Ferrol

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El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la licitación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 65 viviendas de promoción pública (VPP), que se construirán en la parcela 10 del polígono del Bertón, en Ferrol, urbanizada por la Administración autonómica.

Tal y como ha detallado el Gobierno gallego, el importe de licitación del contrato ascenderá hasta los 10.815.413,34 euros. La parcela donde se situarán las nuevas viviendas públicas tiene una superficie aproximada de 2.223,31 metros cuadrados y la edificación proyectada cuenta con una superficie construida total de 10.213,16 m2.

En concreto, el edificio se desarrolla según el proyecto redactado por la UTE Bertón 10 y define tres bloques lineales.