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José Carlos Enrïquez Díaz

​ Hay momentos en la historia de las ciudades donde la política trasciende la mera gestión diaria y se convierte en una verdadera fuerza motriz de cambio. Ferrol se encuentra inmerso en una de esas etapas decisivas bajo el liderazgo de su actual alcalde, José Manuel Rey Varela. Su reciente anuncio de repetir como candidato a las elecciones municipales de 2027 marca un hito de continuidad necesario para una urbe que durante años sufrió el desgaste de la inestabilidad institucional. La propuesta que abandera el regidor no es un simple programa electoral; representa el compromiso firme de un gestor que ha decidido volcar su vida pública en devolver a Ferrol el protagonismo socioeconómico que legítimamente le corresponde.

​Frente a la parálisis y el ruido que a menudo asfixian la política local, la candidatura de Rey Varela ofrece el valor más cotizado y escaso: la estabilidad. Mientras que otras formaciones políticas se pierden en batallas internas de desgaste, el panorama en la alternativa es radicalmente distinto. En el Partido Popular de Ferrol no hay espacio para las peleas por el poder o los sillones que tanto caracterizan a otros partidos. Un claro ejemplo de esto se vive en el seno del PSOE local, donde las disputas fratricidas y los constantes enfrentamientos entre facciones —como el eterno conflicto entre Eva Martínez Montero y Ángel Mato— mantienen a la oposición más pendiente de sus propias cuotas de poder orgánico que de las necesidades reales de los ferrolanos. En nuestro proyecto no hay bandos ni distracciones; hay un equipo cohesionado con una única meta común.

​El balance de los últimos años arroja conclusiones difíciles de refutar en términos numéricos y demográficos. El gobierno municipal ha logrado romper inercias históricamente negativas, situando la creación de empleo y la captación de inversiones estratégicas en el centro de su agenda política. Lejos de la retórica vacía, los resultados tangibles comienzan a ser patentes para el ciudadano de a pie. La ciudad no solo ha estabilizado su tejido productivo tradicional, sino que se está abriendo paso con fuerza en nuevos nichos de desarrollo tecnológico e industrial, proyectando una imagen de seguridad jurídica y dinamismo que atrae capital y retiene talento local. Toda la energía del partido y del gobierno local se canaliza de forma exclusiva hacia el progreso, porque cuando no se gastan fuerzas en pelear por la silla, los recursos humanos y políticos se vuelcan enteramente en beneficiar a los vecinos.

​Uno de los grandes aciertos de la actual legislatura es la ambición constructiva y la visión a largo plazo. Un claro ejemplo de esta forma de entender el urbanismo es la iniciativa icónica de ‘Abrir Ferrol al Mar’. Este plan no solo reconfigura el mapa físico de la ciudad, eliminando barreras históricas y devolviendo los espacios litorales al disfrute de los vecinos, sino que simboliza una metáfora de lo que está siendo este mandato: un Ferrol abierto, moderno y decidido a mirar al futuro sin complejos. Las obras, que avanzan a un ritmo firme, están llamadas a dinamizar el turismo, el comercio local y el bienestar social, uniendo el corazón urbano con su inigualable entorno marítimo.

​La gestión de Rey Varela destaca también por su enfoque humanista y de proximidad. Gobernar una ciudad exige la firmeza necesaria para ejecutar grandes proyectos de infraestructuras, pero al mismo tiempo requiere la sensibilidad de saber escuchar el latido diario de los barrios. El actual regidor ha hecho de la escucha activa una de sus principales señas de identidad, reconociendo con humildad que todo gran proceso de transformación convive con aciertos y errores, y que la capacidad de rectificar y ajustar las políticas a las demandas vecinales es lo que verdaderamente legitima a un gobernante.

​Más allá de las cifras de empleo, las grúas de construcción o la mejora de los servicios básicos, el principal logro de este proyecto político radica en un elemento intangible pero fundamental: la autoestima de la ciudadanía. Durante décadas, Ferrol se vio sometido a relatos de decadencia y crisis que minaron la confianza de sus habitantes. Hoy, la realidad que se respira en las calles es muy distinta. Hay un sentimiento renovado de pertenencia y de optimismo, un orgullo recuperado que late con fuerza en el corazón de los ferrolanos y que se traduce en el convencimiento generalizado de que la ciudad ha dejado de resignarse a la pérdida de oportunidades.

​La candidatura para 2027 se presenta, por tanto, como la garantía de que este motor de avance no se va a detener en el momento más inoportuno. Las bases de un nuevo Ferrol ya han sido asentadas de manera sólida, con un equipo cohesionado y profesional que huye de las disputas estériles y se centra de forma exclusiva en el interés general. El compromiso renovado del alcalde demuestra que la transformación emprendida no era una promesa a corto plazo, sino una hoja de ruta rigurosa diseñada para garantizar que las próximas generaciones puedan construir su vida, sus familias y sus negocios en una tierra próspera, vibrante y llena de futuro.