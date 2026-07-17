Ribera Juan Cardona acoge la muestra itinerante de Asotrame, “La piel como testigo: entre la vida y su herida”

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El hospital Ribera Juan Cardona, Ferrol, acoge la exposición “La piel como testigo: entre la vida y su herida”, una muestra itinerante organizada por Asotrame para dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor.

La exposición fotográfica está instalada en el vestíbulo principal del hospital Ribera Juan Cardona, con acceso por la calle Pardo Bazán. Ya se puede visitar y estará disponible durante un mes.

Esta muestra está organizada por Asotrame, Asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas, realizada con la colaboración de la farmacéutica Sanofi, para dar a conocer qué es la enfermedad “injerto contra receptor” (la EICR) y su impacto en la vida de las personas trasplantadas de médula ósea de un donante, que la padecen.

A través de los retratos en blanco y negro realizados por Xosé Durán, y del testimonio de una decena de pacientes y cuidadores, la muestra ofrece al público una imagen global sobre cómo la EICR, una patología multisistémica, merma de forma importante la calidad de vida de muchas personas trasplantadas de médula ósea.

Este proyecto divulgativo busca sensibilizar acerca de cómo la enfermedad que, en su forma aguda o crónica, afectar a distintos órganos, siendo la piel su expresión más visible, aunque también puede comprometer el aparato digestivo, el hígado, los pulmones o los ojos, condiciona el bienestar físico y emocional de las personas afectadas.

La exposición está localizada en el acceso principal del hospital por la calle Pardo Bazán y estará instalada durante un mes. La presencia de la muestra en Ribera Juan Cardona afianza la relación entre Asotrame y el hospital.