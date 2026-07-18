Música en Sobrado–(Julia María Dopico Vale y Pinheyro)

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Julia María Dopico Vale y Pinheyro

En la tarde de este 18 de julio‒ mes así bautizado en honor a Julio César‒, se celebró el concierto “Música festiva na Península Ibérica nos séculos XVI e XVII” en el Monasterio de Santa María de Sobrado, fundado en el S. X con el nombre de “San Salvador”.

El concierto fue a cargo de la Xove Orquestra de Lugo Terra Nova, una agrupación musical clásica que destaca por sus dinámicos encuentros y su “Curso de Especialización Orquestal”; dirigida por el argentino Nicolás Ravielli Barreiro, quien destaca por su trabajo tanto en música sinfónica como en ópera, debutando en 2014 como director con el singspiel La Flauta Mágica de Mozart, “il divino”, consolidándose así en Argentina y estableciéndose después en Galicia donde funda la orquesta como plataforma para cultivar el talento joven e involucrar a la comunidad musicalmente.

En esta ocasión la “ Terra Nova” propuso una travesía musical por las etapas más gloriosas de la música hispánica e italiana: el Renacimiento‒ aquel resurgir, aquel “volver a nacer” que nunca hemos abandonado‒ y el complejo, exuberante y dramático Barroco con un repertorio de marcada huella ibérica con obras del compositor sevillano Luis Venegas de Henestrosa, las Diferencias sobre “ Las Vacas”; Antonio de Cabezón, uno de los más insignes de nuestra historia, con Pavana con su glosa; Fray Antonio Martín y Coll y su Bayle del Gran Duque y la Danza del Hacha; el napolitano Andrea Falconieri con Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carallenos; de Santiago de Murcia, Gaitas; el anónimo Una Jácara hispánica y para concluir, La Follia de Antonio Vivaldi, una de las variaciones instrumentales más virtuosas de su tiempo tanto por la exigencia técnica como por su intensidad emocional.

I violini ejercen aquí todo el protagonismo en un concierto tan sugerente como el propio enclave de este lugar de leyenda, lleno de paz y de armonía.