Detenido en Ferrol un hombre sorprendido presuntamente intentando robar un vehículo en el Ensanche A

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La Policía Local de Ferrol detuvo durante la madrugada de este jueves a un hombre como presunto autor de un delito de robo de uso de vehículo a motor en grado de tentativa, después de ser sorprendido en el interior de un turismo que presentaba claros signos de manipulación.

Los hechos ocurrieron en la calle Monasterio de Monfero, en el barrio del Ensanche A, después de que una persona alertase a la sala del 092 de que dos individuos estaban intentando forzar un vehículo estacionado en la vía pública.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron un Peugeot 306 atravesado en la calzada, con la puerta del conductor abierta y un hombre sentado al volante. Al ser preguntado por los policías, aseguró que estaba ayudando al propietario del vehículo a moverlo.

El vehículo presentaba daños en el sistema de arranque

Tras ordenar al individuo que abandonase el turismo, los agentes comprobaron que la tapa situada bajo el volante había sido arrancada y que varios cables del sistema de arranque estaban al descubierto, unos daños compatibles, según la Policía Local, con la manipulación del vehículo para ponerlo en marcha sin llave.

El hombre manifestó que esos desperfectos habían sido ocasionados por el propietario del coche. Durante el cacheo superficial, los agentes le intervinieron además un fusible que aseguró pertenecía al dueño del vehículo. Sin embargo, al ser preguntado si conocía a esa persona, respondió que no.

Ante estos indicios, la Policía Local procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo de uso de vehículo a motor en grado de tentativa. Tras ser informado de sus derechos, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.