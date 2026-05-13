«O Recuncho do Talentiño» – Entrevistas a Participantes

14 mayo, 2026

No programa de hoxe, conducido por Joaquín Enríquez e Chelo Carballal, conversamos con algunhas das voces protagonistas da edición do Talentiño 2026

Acompáñannos Lúa e Loaira, as regueifeiras miúdas e gañadoras da categoría de Variedades; Antía Varona, gañadora de Vocalistas nesta edición; Sofía Hernández, vencedora da mesma categoría o pasado ano; e Antón Cortizas, creador da letra do Himno do Talentiño.

Un encontro cheo de música, emocións, talento e historias arredor dun certame que segue facendo medrar a creatividade e a ilusión da xente máis nova.

