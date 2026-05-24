«Do talentiño a La Voz Kids» – Falamos con Sofía Hernandez,

A xoven cantante ferrolá Sofía Hernández, gañadora na categoría de Vocalistas en O Talentiño 2025, continúa sumando éxitos á súa prometedora carreira artística. Tras emocionar ao xurado e o público do concurso ferrolán o ano pasado, Sofía regresou para a edición de 2026 de O Talentiño como artista convidada, ofrecendo un dos momentos máis emotivos da gala final.
Agora atópase participando no programa de TV La Voz Kids, onde foi seleccionada nas audicións a cegas e forma xa parte do equipo de Luis Fonsi. Ademáis ven de ser seleccionada como finalista no certame Megaestrelas de Vigo.
Con ela conversamos neste Sábados no Cruceiro especial que adicamos a esta xoven artista ferrolá do barrio de Canido.