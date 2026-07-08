El ‘Angie Forever’ atracó en el puerto exterior de Ferrol, con 700 vehículos, tras más de un mes de travesía desde China

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El buque portavehículos ‘Angie Forever’ ha atracado a las siete menos diez de la mañana de este miércoles en el puerto exterior de Ferrol, donde ha culminado una travesía de más de un mes iniciada el pasado 1 de junio en China.

La maniobra de atraque se completó sin incidencias en la dársena exterior ferrolana, con la ayuda de dos remolcadores, donde poco mas tarde comenzaron las labores de descarga de los más de 700 vehículos que transporta en su interior.

El ‘Angie Forever’ es un portavehículos de reciente construcción, botado en 2025. Cuenta con 228 metros de eslora y 38 metros de manga y forma parte de una nueva serie de buques dotados de preinstalación para utilizar metanol como combustible alternativo de bajas emisiones.

La embarcación navega bajo bandera de Liberia y está operada por SAIC, Angie Logistics, una de las empresas del grupo SAIC, propietario también de la marca de automóviles MG.

La llegada del buque mostrará ahora las capacidades logísticas del puerto exterior de Ferrol, en cuyas instalaciones está previsto construir una planta de fabricación de esta misma marca de vehículos.

la Xunta de Galicia ha organizado para este jueves, día 9, un acto de recepción institucional que se celebrará a las 11.45 horas en el Edificio Prioriño, situado en las instalaciones del puerto exterior y dependiente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.