Valdoviño culmina as prácticas na hostalería local no marco do Plan Municipal Mellora

A cervecería El Gitano, a pizzería cervecería Campelo e o Pide&Pika ofreceron nas súas instalacións prácticas non laborais a algúns dos veciños participantes no curso de cociña básica e avanzada que organizou o Concello de Valdoviño no marco do Plan Municipal Mellora.
Un programa que busca facilitar a entrada no mercado laboral a persoas en situación de desemprego mellorando a súa formación en sectores con demanda. Neste caso, a hostalería.
O alcalde, Alberto González, quixo agradecer e poñer en valor o apoio dos tres negocios, clave para que o alumnado completase esta acción formativa. A experiencia resultou do máis positiva, e mesmo El Gitano formalizaba os primeiros contratos, dando esa oportunidade laboral que buscaban as persoas participantes.
As prácticas viñan precedidas da formación teórica-práctica que o Concello levaba a cabo no local social de Pantín, coa colaboración da asociación veciñal, e que dispón de todo o equipamento e infraestrutura necesarias. Dada a boa acollida, o Concello xa pensa en reeditar a iniciativa.