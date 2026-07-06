Ferrol licita la primera caseta móvil de socorrismo para modernizar los servicios de sus playas

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El Concello de Ferrol ha aprobado la licitación del proyecto para construir la primera caseta móvil de socorrismo del municipio, una actuación que supondrá una inversión de 141.738,50 euros y que se instalará en la playa de Doniños.

La iniciativa, aprobada este lunes por la junta de gobierno Local, forma parte del plan municipal para renovar y homogeneizar las infraestructuras de socorrismo de los arenales ferrolanos mediante módulos desmontables con un diseño común y adaptados a las necesidades de cada playa.

Doniños estrenará el nuevo modelo

La playa de Doniños será la primera en contar con esta nueva infraestructura portátil, cuya fabricación y montaje tendrá un plazo de ejecución de dos meses.

El objetivo del Concello es mejorar tanto la imagen como la funcionalidad de las instalaciones de socorrismo, sustituyendo las casetas actuales por un modelo más moderno, accesible y versátil.

Un edificio modular adaptado a las necesidades del servicio

El proyecto contempla una instalación formada por distintos módulos independientes que podrán unirse entre sí según las necesidades de cada playa.

El conjunto estará integrado por siete módulos destinados a diferentes usos. Habrá dos espacios para el servicio de socorrismo, dos módulos de aseos —uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida—, dos vestuarios con duchas, incluyendo una ducha accesible, y tres módulos que conformarán la rampa de acceso.

El diseño prioriza la iluminación y la ventilación natural para reducir el consumo energético, garantizando al mismo tiempo la privacidad de las personas usuarias.

Materiales sostenibles y mayor accesibilidad

La caseta contará con una única planta y estará construida mediante una estructura ligera que combinará acero galvanizado y madera.

La cubierta incorporará chapa de acero galvanizado y paneles de policarbonato, una solución que permitirá aprovechar la entrada de luz natural para iluminar los aseos y las duchas durante el día, reduciendo así la necesidad de iluminación artificial.

Además, todo el conjunto estará diseñado para garantizar la accesibilidad, con una rampa de acceso y aseos y duchas adaptados.

Un modelo que se extenderá al resto de playas

El gobierno local prevé implantar progresivamente este sistema de casetas portátiles en el resto de playas del municipio. Entre los arenales en los que está prevista su futura instalación figuran Caranza, A Graña, San Felipe, Cariño, Doniños-Penencia, San Xurxo, Esmelle, Fragata-Vilar, Santa Comba y Ponzos-Sartaña, adaptando en cada caso la distribución de los módulos a las necesidades específicas de cada espacio.

Con esta actuación, el Concello da un nuevo paso en la modernización de los servicios de las playas del municipio, mejorando tanto las condiciones de trabajo del personal de socorrismo como la atención ofrecida a los usuarios durante la temporada estival.