El futuro Museo de Ferrol da un paso adelante con el inminente inicio de las obras en el Torrente Ballester

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El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso para hacer realidad el futuro Museo de Ferrol con la aprobación este lunes, por parte de la junta de gobierno local, del plan de seguridad y salud de las obras de renovación y modernización del Centro Cultural Torrente Ballester.

Este trámite administrativo permitirá que los trabajos comiencen en las próximas semanas. La actuación cuenta con una inversión de 476.514,35 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La rehabilitación del edificio será posible gracias al convenio de colaboración suscrito el pasado mes de diciembre entre el Concello de Ferrol y la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, mediante el que ambas administraciones cofinancian este proyecto.

La actuación permitirá adaptar el histórico inmueble para convertirlo en la futura sede del Museo de Ferrol, mejorando tanto sus condiciones de conservación como su funcionalidad.

Una rehabilitación integral del edificio

El proyecto contempla una intervención integral para solucionar las principales deficiencias que presenta actualmente el inmueble, entre ellas problemas de humedades y filtraciones, deterioro de la cubierta, iluminación insuficiente, carencias en accesibilidad y un sistema de ventilación deficiente.

Las obras incluirán la adecuación de las salas de exposiciones, la mejora de los espacios interiores, como aseos y almacenes, la renovación del sistema de protección contra incendios, la modernización de la iluminación y la ventilación, así como la reparación de la cubierta mediante la sustitución de las tejas deterioradas.

Asimismo, se renovará la cubierta del patio interior y se procederá al pintado de las fachadas del edificio.

Un museo más moderno, accesible y preparado para grandes exposiciones

Con esta actuación, el Concello pretende convertir el actual Centro Cultural Torrente Ballester en un museo plenamente adaptado a las necesidades actuales.

Además de resolver las patologías que presenta el inmueble, la intervención permitirá disponer de un espacio moderno, accesible y acondicionado para albergar exposiciones de mayor calidad, reforzando la oferta cultural de Ferrol y dotando a la ciudad de un equipamiento preparado para acoger nuevas propuestas expositivas.