O Parrulo Ferrol y Jon rescinden de mutuo acuerdo el contrato que les unía

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O Parrulo Ferrol ha anunciado este domingo el acuerdo alcanzado con Jon para poner fin, de mutuo acuerdo, a la relación contractual que unía a ambas partes.

El jugador contaba con contrato en vigor para la temporada 2026-2027, aunque finalmente club y jugador han decidido separar sus caminos antes del inicio del nuevo curso. En el pasado mercado invernal Jon fuera cedido a El Ejido Futsal, ayudando al cuadro almeriense a conseguir el ascenso a la máxima categoría.

Agradecimiento por su compromiso

Desde O Parrulo Ferrol han querido agradecer públicamente al guardameta la profesionalidad, el compromiso y la dedicación demostrados durante el tiempo en el que defendió la camiseta del conjunto ferrolano.

El club le ha trasladado además sus mejores deseos para el futuro, tanto en el ámbito deportivo como en el personal, destacando que «O Parrulo Ferrol siempre será su casa«.

Continúa la planificación de la nueva temporada

La marcha de Jon se suma a los movimientos que está llevando a cabo la entidad durante las últimas semanas para configurar la plantilla con la que competirá en la próxima campaña.

El club continúa trabajando en la planificación deportiva con el objetivo de construir un equipo competitivo para afrontar los retos de la nueva temporada.