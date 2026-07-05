«Los intereses creados»–(José M. Otero Lastres)

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José Manuel Otero Lastres-Estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto la obra“Los intereses creados”, cuyo autor es Jacinto Benavente, que ha tenido bastante fortuna en el teatro español del siglo XX. Los que no la vieron estoy seguro de que, como mínimo, tendrán una referencia sobre la expresión de que“hay muchos intereses creados”.

En efecto, la obra plantea que la sociedad no se basa en la moral, la virtud o el amor, sino en una red de «intereses» donde todos dependemos de todos. La famosa frase final de Crispin resumen muy bien la idea de que en la vida hay más que una verdad y “es que todos necesitamos de todos».

Recurro a “Los intereses creados” porque en la política española actual entre el actual presidente del Ejecutivo y los que le dieron la confianza en el Congreso de los Diputados se ha constituido una “coalición de intereses” que están entrelazados y que se opone a que haya elecciones hasta 2027.

Y es que al interés de dar para mantenerse en el poder del PSOE coincide con el interés particular de los partidos autonómicos en recibir del Estado sus distintas facultades, formándose una unión entre todos que seguirán juntos mientras puedan.

Esta “comunidad de intereses” en dejar al PSOE en el poder hasta que le dé lo más posible a los anti constitucionalistas, es un interés común entre que el PSOE se mantenga en el poder mientras pueda dar le convenga a los demás que le dieron la confianza. Nótese, además, que todos los partidos que le dieron la confianza a Sánchez tiene cada uno su propio interés. El PSOE puede darle a cada uno lo que le pide y lo que le dé a uno no impide la política de seguir dando lo suyo a los otros.

Dicho de otro modo, juntando el interés particular de todos los convenidos se forma un “interés compartido distinto pero compatible” en el que pueden vivir el “interés de la mayoría aritmética”. Lo cual permitirá , formar un gobierno del sostenido por los anticonstitucionales con interés públicos diferentes que son compatibles porque no son contradictorios.

Se entenderá, pues, que el presidente del poder ejecutivo se ría de la sentencia de Ábalos y compañía y de las mociones de censura consultivas. Nada de eso le obligará a convocar las elecciones. Él tiene esa facultad y mientras no haya nada que amenace la obligatoriedad de convocar se reirá una y otra vez