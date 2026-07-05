¿Qué problema tienen con las primarias?–(Enrique Barrera Beitia)

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Enrique Barrera Beitia

Ricardo Aguilera, a quien no tengo el gusto de conocer, ha escrito un artículo de réplica al que publiqué veinticuatro horas antes con el título “Primarias… ¿signo de división o de participación?”.

Hay una diferencia entre mis artículos y los que varios colaboradores de Galicia Ártabra entregan cuando opinan sobre la situación municipal de nuestra ciudad: yo no hago ataques personales ni descalifico a ningún miembro de la corporación municipal. Más aún, ya he manifestado mi aprecio personal por algunos concejales del PP (a otros aún no he tenido la oportunidad de conocerlos). Incluso no tengo problema en manifestar que dos de ellos podrían perfectamente —y es una opinión personal— formar parte de un gobierno local con un alcalde del PSOE.

Permitan que no diga sus nombres para no ponerlos en un apuro. Si un alcalde socialista quiere continuar, se le da esa oportunidad, que ciertamente la merece. Pero si la ciudad tiene un alcalde de otro partido, estan lógico que haya un consenso natural para nombrar a un candidato sin necesidad de hacer primarias, como que las haya. Por cierto, en términos estrictos, se trata de votaciones internas y no de primarias. Esta última es una modalidad que no comparto por razones que aquí no explico por falta de tiempo.

Sobre las dinámicas internas de cada agrupación, no me corresponde airearlas. Estas se asientan en un abanico de causas que van desde la pura amistad hasta el análisis racional de las capacidades de los candidatos, pasando por emociones como la lealtad o el respaldo de unas determinadas reivindicaciones por encima de otras. Todos estos matices son legítimos.

No me sorprende que en esta ciudad sea imposible escribir artículos contra la izquierda sin incluir descalificaciones personales, porque esta costumbre se asienta en el tiempo. Sin embargo, el hecho de que se retome la tradición a once meses de las elecciones puede significar que los comicios están demasiado abiertos, pese a una mayoría absoluta reforzada con trece asesores contratados como personal eventual, de confianza o de libre designación.