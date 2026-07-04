Primarias…¿signo de división o de participación?–(Enrique Barrera Beitia)

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Enrique Barrera Beitia

Ya podemos confirmar que la agrupación del PSOE en Ferrol celebrará primarias. Lo que para unos es señal de división y lucha por el poder, bien puede significar sencillamente que se trata de una fuerza política que no reprime la voluntad de debatir de sus afiliados y les da voz y voto.

Tampoco creo que las ruedas de prensa y los comunicados de la oposición ferrolana reflejen un ambiente insano, máxime cuando se hacen desde el respeto personal. Nada tiene que ver el tono del debate en la Plaza de Armas con lo que se vive en cada sesión del Congreso de los Diputados o en el Senado.

El grupo socialista ha logrado colocar como idea fuerza que la recuperación de la ciudad se debe al ejecutivo de Pedro Sánchez, porque puso en marcha el programa de construcción de las nuevas fragatas. Esto aumentó la carga de trabajo en el astillero y provocó el paulatino aumento del empleo industrial, que a su vez impulsa el empleo en el sector servicios. Resulta imposible rebatir esta idea, y menos cuando estos días la ciudad roza las 20.000 afiliaciones a la Seguridad Social.

Para evitar una confrontación directa sobre estos hechos irrebatibles, se recurre a la falacia del falso dilema. Este argumento indica que el gobierno central es responsable de la infraestructura ferroviaria, donde los avances son muy escasos. En resumen: se ponen las fragatas en un platillo de la balanza y el ferrocarril en el otro.

En el pasado, Ferrol ha padecido demasiadas promesas incumplidas. La fábrica de vidrio prevista para Fene en 1990 nunca llegó. En la misma línea, los catorce floteles para PEMEX prometidos por Feijóo en la campaña de 2012 nunca se construyeron. Sin embargo, ahora tenemos programada la llegada de una empresa china de automoción, una iniciativa que sí cuenta con todas las garantías.

No creo que debamos criticar que «se quieran apuntar el tanto» quienes llevan años trabajando en esto. Es

indiscutible que Pedro Sánchez se ha adelantado a sus colegas europeos. Lo hizo frente a las constantes críticas del Partido Popular y de Vox, quienes le acusaban de «traicionar» a Estados Unidos por acercarse a China. Está mal colgarse medallas ajenas, pero es lícito hacerlo si te las has ganado.

Como dijo Gonzalo Torrente Ballester, Ferrol nació «por y para el Estado«. Por esta razón, las decisiones del gobierno central son siempre mucho más decisivas que las que pueda tomar el gobierno municipal.