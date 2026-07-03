Sanidade no detecta en Narón nuevos casos vinculados al brote de hepatitis A

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La Xunta mantiene la investigación para determinar el origen mientras espera los resultados del Instituto Carlos III.

La Consellería de Sanidade ha informado de que por el momento no se han notificado nuevos casos relacionados con el brote de hepatitis A detectado en el municipio coruñés de Narón.

Hasta la fecha se han declarado ocho casos, de los que siete requirieron ingreso hospitalario, de los cuales seis permanecieron hospitalizados en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) y ya han recibido el alta en los últimos días.

Mientras, la persona que continuaba ingresada en un hospital de Alemania tiene previsto recibir el alta este viernes. La Consellería ha tramitado ya el seguimiento asistencial a través de su centro de salud.

Asimismo, Sanidade continúa a la espera de los resultados de las muestras remitidas al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, con el fin de determinar si todos los casos confirmados están vinculados al mismo brote.

Mientras tanto, y debido al largo periodo de incubación del virus de la hepatitis A, la Dirección Xeral de Saúde Pública mantiene abiertas las investigaciones para identificar la posible fuente del contagio y reconstruir la cadena de transmisión.