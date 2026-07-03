El Racing informó de los precios de los abonos

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M.V.La directora de operaciones de la entidad racinguista, Cristina Valiño, compareció en rueda de prensa para detallar el precio de los carnets de socio para la nueva temporada 2025-2026. Los precios para los abonados de la pasada temporada son los mismos, incrementándose en un 10% para las nuevas altas. Destacan la creación de dos nuevas categorías de socios, la de histórico y la de bebé. «Eso que nos une» es el nombre de la discreta campaña de abonados presentada por el club.

Mismos precios para los más de 8000 socios de la pasada temporada

Consideran desde la entidad racinguista que mantener el mismo precio de los abonos tras las dos últimas temporadas decepcionantes es lo correcto. Por lo tanto, ni se suben ni se bajan, siendo uno de los más caros de la categoría y estando en una horquilla desde los 35 euros en Fondo, que cuesta el carnet infantil, hasta los 295 euros en Tribuna, que cuesta el carnet para los adultos en la grada de Tribuna. Se crean dos categorías, la de histórico para aquellos que llevan más de 65 años de socio, quienes tendrán gratis su carnet, y la de bebé, donde los recién nacidos podrán ir al fútbol por 5 euros.

Los socios de la pasada temporada tienen desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 31 de julio para renovar su abono si quieren mantener su mismo asiento, pudiendo hacerlo de manera presencial y de forma online. Del 3 al 7 de agosto, los socios que renueven su abono podrán cambiar de localidad o de grada, pero tendrán que hacerlo de forma presencial en una oficina de A Malata que se traslada a la planta baja para facilitar su accesibilidad.

Un precio algo más elevado para los nuevos abonados

Todos aquellos que quieran hacerse socios del Racing podrán hacerlo a partir del 10 de agosto de forma presencial y online. Los precios para los nuevos abonados van desde los 35 euros del carnet infantil en Fondo hasta los 325 que cuesta el carnet de socios para un adulto en Tribuna.

Las obras de la cubierta, un tema a tener en cuenta

Desde el Racing informan a su masa social que, con motivo de las obras de sustitución de la cubierta, podrían darse casos donde en zonas concretas los aficionados tuviesen que seguir el encuentro sin protección techada o incluso tener que hacer algún cambio de localidad. Señalan desde la entidad racinguista que se irán comunicando periódicamente todas aquellas situaciones que puedan afectar en cada partido.

El Real Avilés, nuevo rival para la pretemporada

Las obras de A Malata imposibilitan que se pueda jugar algún partido en el estadio. La entidad verde viene de anunciar un encuentro ante el Real Avilés de Primera Federación para el jueves 13 de agosto en el Pepe Barrera de Ribadeo. Será el cuarto amistoso estival, tras visitar al Vilalonga y medirse a Bergantiños y Castilla en Maniños y Viveiro, respectivamente.