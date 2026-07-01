Continúa el fango-(Ricardo Aguilera)

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Ángel Mato deja el barro en manos de sus peones municipales

(Ricardo Aguilera)-La sombra de la última campaña de las elecciones municipales en Ferrol, marcada por el fango político y la posterior pérdida de la alcaldía por parte del socialista Ángel Mato, vuelve a planear sobre la actualidad local. Tras el varapalo electoral que lo desalojó del sillón presidencial debido a una gestión duramente criticada, la estrategia del exalcalde parece repetirse. Sin embargo, esta vez el líder socialista prefiere mantenerse en un segundo plano, delegando el desgaste y la campaña sucia en dos o tres peones de su grupo municipal.

El transformismo político de la «número dos»

El caso más flagrante de esta estrategia de acoso mediático lo protagoniza la actual «número dos» del grupo socialista. La hemeroteca y la memoria colectiva juegan una mala pasada a la concejala, quien solo unos días antes de confirmarse su inclusión en la candidatura oficial del PSOE hace cuatro años, criticaba con dureza inusitada la inacción del señor Mato. En aquel momento, no dudó en acusarlo públicamente de «no hacer absolutamente nada por la cultura» durante su mandato como alcalde, y ella lo sabía porque pertenecía, según me cuentan, a la junta directiva de una selecta entidad cultural ferrolana.

Hoy, convertida en el ariete del exalcalde, defiende con vehemencia lo que antes atacaba. Este giro radical de postura evidencia una falta de coherencia que dinamita la credibilidad del grupo municipal socialista y delata un mero interés de posicionamiento político.



Una gestión nefasta que intentar tapar con ruido

Es vergonzoso asistir al espectáculo diario en el que los concejales del señor Mato embadurnan los medios de comunicación locales con ataques constantes al actual gobierno. Intentan dar lecciones de gestión pública aquellos que tienen mucho que callar. Los cuatro años del anterior mandato socialista dejaron a Ferrol en una situación de parálisis administrativa, proyectos bloqueados en los cajones, y una evidente incapacidad de ejecución presupuestaria. Basta recordar que en cuatro años no logró echar para adelante el convenio con Defensa sobre el «Sánchez Aguilera» cosa que se logró «in extremis» gracias a los votos del Partido Popular porque los partidos que lo auparon a la alcaldía estaban por el no.

El recurso al ruido mediático y a la descalificación diaria parece una maniobra de distracción burda. Pretenden que la ciudadanía ferrolana olvide los errores del pasado reciente mediante la confrontación permanente.

Ferrol no necesita más fango; necesita una oposición responsable y constructiva, alejada del transformismo político de quienes criticaban en privado lo que hoy defienden por un puesto.

Por lo que se sabe, poco, através de los medios de comunicación…que el señor Mato se preocupe por si en próximas fechas no lo descabezan, salvo que imite a su amado líder y prepare , supuestamente, un posible pucherazo, él tiene el censo de afiliados, las llamadas telefónicas parece que ya suenan … y por o que vi el otro día en el pleno..sigue con la cara desencajada… hay quien no sabe digerir las derrotas aunque hayan pasado más de tres años del bofetón político recibido.