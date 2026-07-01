Roberto Arroyo, juventud y frescura para el ataque del Racing

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

M.V. La entidad racinguista anunció su segundo fichaje del curso; se trata de Roberto Arroyo Gregorio (Valladolid, 2003), un atacante que procede del Osasuna Promesas, equipo con el que jugó en la última temporada compartiendo grupo con el propio conjunto racinguista.

Roberto Arroyo es un joven que cumplirá 23 años en el mes de agosto. Formado en la cantera del Real Valladolid, es un jugador que puede actuar en todas las posiciones del ataque, aunque en la última temporada en Osasuna Promesas jugó de extremo derecho, llegando a debutar con el primer equipo navarro en la Copa del Rey, donde dio una asistencia.

Arroyo, pese a su juventud, cuenta con amplia experiencia en la Primera Federación, en el Ibiza y en el propio Osasuna Promesas, acumulando un total de 133 partidos, 6800 minutos y 13 goles en la tercera categoría del fútbol español.

Desde el Racing celebran el fichaje de un jugador al que describen como veloz, con facilidad tanto para el desborde como para atacar el espacio. El jugador vallisoletano viene a aportar competencia a una zona ofensiva donde actualmente cuentan con contrato en vigor Álvaro Juan, Azael y el delantero Azkune, así como el joven Joel Tenreiro, con ficha del filial, pero quien comenzará la pretemporada con un primer equipo con el que ya estuvo en dinámica en el tramo final de la pasada temporada.

El Racing comenzará la Liga con dos jornadas consecutivas a domicilio

Las visitas al Arenas Club en Getxo y al Extremadura en Almendralejo darán el pistoletazo de salida para los racinguistas a una Primera Federación que comenzará el fin de semana del 29-30 de agosto. Posteriormente, los verdes afrontarán dos jornadas consecutivas como locales, recibiendo a dos conjuntos vascos, el Real Unión de Irún y el Barakaldo, antes de entrar en una serie de derbis gallegos de manera consecutiva. Podéis consultar el calendario completo de la Primera Federación en este enlace: https://rfef.es/sites/default/files/2026-06/Primera_Federacion_Grupo_I.pdf.

La campaña de abonados, el próximo lunes de julio

Desde la entidad racinguista anunciaron el inicio de la campaña de abonados para el lunes 6 de julio, comenzando primero por las renovaciones, posteriormente con los cambios de localidad y más tarde con las altas de nuevos abonados.

A finales de esta misma semana se conocerá toda la información sobre los precios y las diferentes condiciones y modalidades de los nuevos abonos. Sin duda, un momento importante de la temporada que los aficionados esperan con incertidumbre. Se espera que el Racing tenga un cariño con los abonados después de dos años complicados en lo deportivo, de cara a no perder a una masa social que en la última temporada estaba situada por encima de los 8000 abonados.