Apertura do prazo en Narón para solicitar axudas de emerxencia destinadas a material escolar e comedor

As familias interesadas poderán presentar as súas solicitudes desde este 1 de xullo, en función da renda da unidade de convivencia.
O Concello de Narón pon en marcha, a partir deste mércores 1 de xullo, o prazo para solicitar as axudas económicas de emerxencia dirixidas a sufragar os gastos de material escolar e comedor do próximo curso 2026/2027. As familias interesadas poderán presentar a súa solicitude ata o 30 de abril de 2027.
Trátase de dúas liñas de axuda complementarias. Por unha banda, as destinadas a material escolar, que buscan facilitar o acceso ao material didáctico das familias con fillos matriculados en segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou educación secundaria de adultos. Por outra, as axudas de comedor escolar, orientadas a sufragar este servizo nos centros educativos concertados do municipio.
En ambos os dous casos, a contía concederase en función da renda da unidade de convivencia de cada familia. A concelleira de Ensino, Olga Ameneiro, destacou a importancia destas axudas para garantir que ningunha familia quede fóra do acceso á educación por motivos económicos: «Cada curso que comeza supón un esforzo económico importante para moitos fogares, e dende o Concello queremos que ese esforzo non sexa un obstáculo para que os nosos nenos e nenas teñan o material e a alimentación que precisan».
Ameneiro engadiu que se trata dunha aposta «decidida e continuada» do goberno local por reforzar a equidade educativa no municipio. As solicitudes deberán presentarse conforme ao modelo oficial facilitado polo Concello, ben no Rexistro Xeral municipal, ben a través da sede electrónica, ou ben por calquera outro dos medios recollidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
As persoas interesadas poden obter máis información sobre os requisitos para ser beneficiarias, a documentación necesaria e o impreso de solicitude no Rexistro Xeral de Entrada e no Servizo Sociocomunitario Municipal.