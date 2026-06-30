La piscina municipal de Valdoviño, reabre sus puertas

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El Ayuntamiento de Valdoviño reabre las puertas de la piscina municipal de Lago coincidiendo con el inicio de julio, este miércoles día 1. En las últimas jornadas se han llevado a cabo los trabajos de mantenimiento para su puesta a punto, tanto en el vaso como en las instalaciones de ocio, por lo que todo está listo para su puesta en servicio.

El concejal de Deportes, Sergio Saavedra, recordaba que las mañanas estarán reservadas para los cursillos y actividades acuáticas de la oferta de OcioSol 2026, por lo que el horario para el baño libre será de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, y sábados, domingos y festivos de 12:00 a 20:00 horas.

Los precios no varían respecto a ediciones anteriores, la entrada tendrá un coste de 2,5 euros para personas adultas y de 1,5 euros para menores, con la posibilidad de expedir el bono familiar, con un coste de 20 euros para 15 baños (un baño da acceso a todas las

personas integrantes de la unidad familiar -padres/madres e hijos). Las personas interesadas deben tramitarlo en la oficina de la piscina, y aportar el Libro de Familia.