Agenda para este domingo, día 28 de junio, en la zona norte y fiestas de San Pedro

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LA FRASE DEL DÍA.-«Nos despedimos de junio con una sonrisa, agradecidos por cada momento vivido.»

–Quedan 186 días para finalizar el año.

–Día Mundial del Árbol.

–Día Internacional del Orgullo Gay.

–Día Internacional de la Diversidad Sexual.

— Día Internacional del Piercing Corporal.

–Noite das fogueiras de San Pedro.

—-La Iglesia celebra la festividad de de los santos Argimiro, Plutarco e Ireneo.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 28 de junio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE DOMINGO

Para este domingo 28 de junio de 2026, se espera en Ferrol un notable descenso de las temperaturas y cielos cubiertos con lloviznas o chubascos débiles, mientras que el estado de la mar presentará un oleaje moderado con olas en torno a los 1,7 metros.

Previsión Meteorológica en Tierra

Estado del cielo: Predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos durante la mayor parte del día, con una probabilidad de precipitación del 40% que dejará lloviznas intermitentes, especialmente por la mañana.

Temperaturas: La temperatura máxima caerá hasta los 19°C – 21°C, mientras que la mínima se situará en los 17°C. [

Viento: Soplará de componente noroeste/norte con una velocidad media de 21 km/h y rachas que podrían alcanzar los 31 km/h por la tarde.

Índice UV: Máximo moderado de 4 (aunque en zonas despejadas de playa de forma puntual podría marcar valores más altos si se abre el cielo).

Estado de la Mar

Oleaje: Se prevé un oleaje moderado en el litoral abierto (como en la Playa de Doniños), con una altura significativa de las olas de 1,7 a 1,9 metros y un período de ola de unos 12 segundos.

Viento en el mar: Flujo constante del noroeste de unos 11 a 12 nudos (aprox. 6 m/s), lo que generará mar de fondo.

Temperatura del agua: Rondará los 21°C, una temperatura agradable para la zona en esta época del año.

Tabla de Mareas

Pleamar (Marea alta): Aproximadamente a las 04:15 h y a las 16:35 h.

Bajamar (Marea baja): Aproximadamente a las 10:15 h y a las 22:50 h.

TAL DÍA COMO HOY

(1840)- Nació en Ferrol Arturo García de Cáceres y Maguregui. Oficial de la Armada. Fue prior de Val San José (Madrid), restaurador de la Trapa en España.

(1936)-Aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia.

(1965)- Nació en Ferrol María Teresa Delgado Criado “Teté Delgado”. Actriz.

CORTES DE TRÁFICO

A partir de mañana lunes, día 29, se corta al tráfico el tramo de la calle Rubalcava entre Sol y Doctor Fleming, por obras de mejoras.

Desde el número 44 de Rubalcava hasta Doctor Fleming, la circulación será en doble sentido para garantizar la entrada y salida a los garaje.

EN EL CONCELLO DE FERROL

15.00h.- El concejal de Xuventude, Festas en Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol, Arán López, participa en la entrega de premios de la prueba júnior de la World Surf League del Gadis Surf Festival Ferrol. Cámping de As Cabazas.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

15,00 h.-La directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto, asistirá a la entrega de premios Longboard Gadis Surf Festival Ferrol. En el camping As Cabazas (playa de Cobas, s/n).

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

El Gadis Surf Festival de Ferrol se celebra hasta hoy domingo,28 de Junio.

El festival trasladó su epicentro a la emblemática playa de Esmelle y al contiguo Camping As Cabazas. Este entorno natural no solo garantiza unas condiciones de oleaje excepcionales y consistentes para los deportistas en el agua, sino que dota al evento de una infraestructura idónea en tierra para albergar el enorme abanico de actividades paralelas destinadas al ocio familiar y juven.

Las jornadas comenzarán a partir de las 08:00h con las intensas mangas de clasificación en la playa de Esmelle. Al caer la tarde, la actividad se traslada al Camping As Cabazas con una programación de conciertos completamente gratuitos. Hoy domingo 28 se pondrá el broche de oro a la edición de 2026 con la Ceremonia Oficial de Entrega de Premios a las 17:00h y el concierto de clausura de Pucheros Atómicos.

FERIAS Y FESTEJOS

Cedeira

Desde este pasado viernes y hasta hoy domingo en la villa de Cedeira se desarrolla una nueva edición de la Feria de recreación histórica castreña, en el Paseo da Marina.



La feria cuenta con numerosos puestos de artesanía y una zona de juegos infantiles (Eira dos Nenxs), donde se ofrecen juegos tradicionales y los pequeños podrán hacerse retratos con escudos, cascos, espadas… y con todo lo relacionado con el mundo castrexo.

Domingo 28, a las 11.00 horas arrancará el Campamento Castrexo A Castronela /Tir Na N´oG con sus numerosas actividades y acto seguido habrá pasacalles y actuaciones de teatro que se prolongarán hasta las 23.00 horas cuando el evento llegue a su fin.

FIESTAS DE SAN PEDRO

En Ferrol

San Pedro de Marmancón celebra sus fiestas patronales. En la segunda jornada, hoy domingo dia 28, a las tres de la tarde se subirá al escenario Ángel Habana, con hinchables de 16.00 a 19.00 y una “liscada popular”. Habrá, a mayores, churrasco, pulpo o hamburguesas.

En Ares

Los vecinos de la parroquia de Cervás celebran desde este pasado viernes, día 26, la fiesta en honor a San Pedro y San Antonio.

Domingo 28, a las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú infinita con el dúo Trasnos y orquesta Costa Dorada.

Habrá pulpo y churrasco.

Lunes 29, a las 12.30 horas se oficiará la misa solemne de San Pedro y a las 13.30 horas habrá una traca pirotécnica. A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú amenizada por Jorge Latino.

Martes 30, a las 12.30 horas tendrá lugar la misa de San Antonio.

Mañón

—Los vecinos del Porto de Bares celebran las fiestas de San Pedro con actos religiosos y actuaciones musicales.

Hoy domingo 28, a las 14.00 horas comenzará la sesión vermú con la formación Sensaciones.

—Mañón celebra sus tradicionales fiestas en honor a San Pedro este domingo 28 de junio. La jornada festiva comenzará a las 14:00 horas con una misa solemne cantada.

Tras los actos religiosos, tendrá lugar una sesión vermú amenizada por el dúo Primera Línea. A continuación, se celebrará una churrascada popular, que incluirá empanda, churrasco, criollos, chorizo, vino, roscón y café.

Al finalizar la comida habrá baile amenizado por el dúo Primera Línea.

El precio por persona para la churrascada es de 20€, y los menores de 12 años podrán disfrutarla de forma gratuita.

En Miño

Miño celebra sus Fiestas de San Pedro con un programa lleno de música, tradición y diversión para todas las edades.

Las festividades arrancaron este pasado viernes 26 de Junio .

Hoy domingo 28, a las 13.30 horas comenzará la sesión vermú con Nueva Fuerza y a las 23.30 horas la citada formación animará la verbena.

Lunes 29, a las 10.00 horas habrá alboradas y a las 12.00 horas misa en honor al Santo.

A las 17.30 horas comenzarán las cucañas tradicionales en el puerto de la localidad, con premios en metálico.

A las 23.30 horas la orquesta Panamá Band animará la verbena.

Martes 30, a las 18.00 horas dará inicio la Festa da Espuma dentro de la programación del Día do Neno, con precios especiales en las atracciones.

En Valdoviño

Desde ayer sábado se celebran las fiestas en honor a San Pedro en la parroquia de Loira.

Hoy domingo 28, los asistentes podrán participar a las 13:0 horas en la misa solemne cantada por el coro Diapasón, seguida de procesión. A continuación habrá tira de bombas de palenque y la orquesta Acordes animará la sesión vermú.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta final de mes.

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.