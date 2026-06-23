Rincón gastronómico-caldeirada de pescados

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Ofrecemos hoy una receta muy fácil de preparar, la caldeirada de pescados, algo que no debe faltar en nuestra mesa, y de fácil preparación.

–-Ingredientes.-(Para 4 personas)-2 rodajas de merluza; un lomo cortado en trozos medianos de rape fresco; una pescadilla pequeña cortada en rodajas; lubina de ración cortada en rodajas; 2 patatas; 5 cucharadas de sofrito; ½ litro de caldo de pescado (brik), sal y pimienta al gusto; un lata de guisantes.

Preparación.-Preparamos el pescado, separando los lomos del rape, cortando la lubina y la pescadilla en rodajas y reservamos para más adelante. Pelamos las patatas y cortándolas en cachelos, desgarrando un poco para que el guiso quede más trabado.

En una cacerola introducimos las patatas, el sofrito, añadimos un buen toque de pimentón de la Vera y cubrimos con el caldo. Llevamos a ebullición y cocemos hasta que las patatas estén casi hechas, unos 25 minutos aproximadamente.

Introducimos ahora los trozos de pescado, bien repartidos y dejamos que el conjunto se haga a fuego medio-bajo durante unos diez minutos. Agregamos los guisantes y dejamos que se cocinen durante dos o tres minutos más, y ya tenemos listo este delicioso plato gallego.