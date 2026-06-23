Rincón gastronómico-caldeirada de pescados

23 junio, 2026 Dejar un comentario 97 Vistas

Ofrecemos hoy una receta muy fácil de preparar, la caldeirada de pescados, algo que no debe faltar en nuestra mesa, y de fácil preparación.

–-Ingredientes.-(Para 4 personas)-2 rodajas de merluza; un lomo cortado en trozos medianos de rape fresco; una pescadilla pequeña cortada en rodajas; lubina de ración cortada en rodajas; 2 patatas; 5 cucharadas de sofrito; ½ litro de caldo de pescado (brik), sal y pimienta al gusto; un lata de guisantes.

Preparación.-Preparamos el pescado, separando los lomos del rape, cortando la lubina y la pescadilla en rodajas y reservamos para más adelante. Pelamos las patatas y cortándolas en cachelos, desgarrando un poco para que el guiso quede más trabado.

En una cacerola introducimos las patatas, el sofrito, añadimos un buen toque de pimentón de la Vera y cubrimos con el caldo. Llevamos a ebullición y cocemos hasta que las patatas estén casi hechas, unos 25 minutos aproximadamente.

Introducimos ahora los trozos de pescado, bien repartidos y dejamos que el conjunto se haga a fuego medio-bajo durante unos diez minutos. Agregamos los guisantes y dejamos que se cocinen durante dos o tres minutos más, y ya tenemos listo este delicioso plato gallego. 

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