El Racing y la UD Somozas unen sus lazos deportivos

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M.V.-En la mañana de este martes, día 23, en el Estadio de A Malata el Racing y la UD Somozas escenificaron el acuerdo de cooperación entre los dos clubs, el cual ya habían adelantado los ferrolanos la semana pasada. Por parte del club racinguista comparecieron el director de fútbol, Álex Vázquez, y el coordinador de esta unión, Michel Alonso. Por parte de la UD Somozas, fueron su presidente y alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, y Enrique Guerreiro, tesorero de la entidad del Manuel Candocia, los que estuvieron presentes en A Malata.

«Una estructura para beneficiar a nuestros chicos, al Somozas y al fútbol de Ferrolterra»

Con estas palabras se refería el director de fútbol racinguista, Álex Vázquez, a este nuevo vínculo con la UD Somozas. La entidad de A Malata podrá dar salida de esta forma a los chicos que finalicen su etapa en edad juvenil. A mayores, los de A Malata podrán incorporar a algún futbolista sub-23 de nivel contrastado para que tenga ficha con los del Manuel Candocia, ya que todos los jugadores sub-23 del Somozas de Tercera Federación podrán participar con el Racing en un máximo de 10 partidos. Si se supera esa cifra, ya no podrían volver a jugar con el conjunto de Stili en Somozas. A su vez, el conjunto del Candocia podrá echar mano de los jugadores que compitan con el Racing en la Liga Nacional de Juveniles.

«Un acuerdo muy beneficioso para los dos clubes»

Michel Alonso, miembro de la Dirección de Fútbol del Racing, con pasado en la UD Somozas y cabeza visible y coordinador entre las dos entidades, celebró el acuerdo de cooperación entre los dos clubes de Ferrolterra. Reconoció el de Caranza que «las conversaciones han sido largas para poder establecer un vínculo de confianza entre ambas entidades». Destacó Michel Alonso que «el Somozas tiene su propia idiosincrasia que hay que respetar por encima de todo». Con este acuerdo, la UD Somozas puede verse beneficiada por los jugadores que incorpore el Racing para su filial, así como para ser un referente para todos los talentos que vayan saliendo a corto-medio plazo, tanto en la cantera del propio Racing como en la cantera de los conjuntos de Ferrolterra.

La UD Somozas, un equipo fuerte en Tercera División

El conjunto dirigido por el cedeirés, Antonio López «Stili», realizó una gran última temporada, quedándose a las puertas en la última jornada de poder disputar el play off de ascenso a Segunda Federación. Las lesiones y las sanciones se cebaron con el conjunto de Ferrolterra de forma especial en el último tramo de la temporada, privando a los de Stili de aspirar a cotas mayores, ante tal limitación de jugadores.

A buen seguro que con el acuerdo de filialidad con el Racing, los del Candocia darán un paso de gigante en sus aspiraciones en la categoría, manteniendo hasta el momento un buen número de jugadores del pasado curso, casi todos en edad sénior, aunque también alguno sub-23. Con la ayuda del cuadro racinguista y con esta unión de dos entidades históricas del fútbol de Ferrolterra, esperamos poder cantar allá por el mes de junio de 2027 buenas noticias tanto desde «Casa Racing» como desde las instalaciones del Manuel Candocia.