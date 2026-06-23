Estabilizado el incendio en las Fragas do Eume, afecta a 50 hectáreas. Controlado el otro incendio iniciado el domingo

23 junio, 2026 Dejar un comentario 163 Vistas

 
Estabilizado A Capela-A Capela (Parque Natural de las Fragas do Eume) Desde las 18.18 horas de este martes, día 23, está estabilizado el incendio forestal declarado en el Parque Natural de las Fragas do Eume, en el municipio de A Capela,en la parroquia homónima.
 
El fuego comenzó a las 5.27 horas de la mañana de este martes,  y según las últimas estimaciones facilitadas por la conselleria de Medio Rural,  afecta 50 hectáreas, todas ellas dentro del Parque Natural de las Fragas do Eume .
Para su extinción se movilizaron, por lo de ahora, 3 técnicos, 15 agentes, 25 brigadas, 17 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 5 aviones y 5 helicópteros.
 
Controlado el incendio del domingo
 
Asimismo desde las 0.55 horas de este martes quedó controlado otro fuego registrado en este mismo ayuntamiento de A Capela , parroquia homónima, que se inició el domingo a las 4.06 horas y que según las últimas estimaciones provisionales afecta una superficie de unas 30 hectáreas.
 
Para su extinción se movilizaron, por lo de ahora, 2 técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 26 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 4 aviones.
 
 

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