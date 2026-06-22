Rey Varela solicita a la empresa encargada de la obra de la calle Rubalcava que cumpla los plazos

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quiere mantener el compromiso de la reapertura del primer tramo de la calle Rubalcava antes de finalizar este mes de junio.

Este lunes, tras la junta de gobierno local, reconocía que en la actualidad se estaba “trabajando con toda la intensidad” tras superar el problema con las canalizaciones, por lo que esperaba que a lo largo de esta semana ya se pudiera colocar la piedra.

Al mismo tiempo, daba a conocer que en la última semana los técnicos municipales mantuvieron una reunión con la empresa adjudicataria de la obra, para evaluar su seguimiento y solicitarle a la misma que cumpliera con los plazos establecidos en el contrato.

El regidor reconocía que no le gustaban los retrasos en las obras, como también sucede en la rehabilitación del castillo de San Felipe o en la reforma de la cubierta del centro cívico de Caranza, debidos, en mayor medida “a un invierno climatológicamente duro”, tras cuatro meses “que ha llovido casi sin parar”, a lo que se suma también “a los problemas de obtención de materiales y mano de obra” que presentan las empresas del sector.

Sobre las críticas que ha recibido por parte de los grupos de la oposición, principalmente del PSOE, las comparaba tirando de retranca “como si viniera Noé a darnos clases de inundaciones”, afirmando que en su etapa en el gobierno de la ciudad “no hicieron nada y ahora se ponen puntillosos”, recordando que en el caso de las intervenciones sufragadas con fondos europeos “hay informes de otras administraciones que avalan el poder alargar el periodo de obra.”