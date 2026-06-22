Comenzó el primer turno del Campamento Tecnológico de Verano “Aventura STEM: Viaxe no Tempo” en el Campus Industrial de Ferrol

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, recibieron, a media mañana de este lunes, dia 22, a los 33 chicos y chicas, de entre 6 y 16 años, que están participando , hasta el viernes 26 de junio, en el primer turno del Campamento Tecnológico de Verano “Aventura STEM: Viaxe no Tempo” que organiza, por tercer año consecutivo, Play Code Academy en colaboración con el Campus Industrial de Ferrol.

El segundo turno de esta propuesta lúdico-formativa tendrá lugar del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 9:00 a 14:00 horas. La Facultad de Humanidades y Documentación y el Edificio de Apoyo al Estudio serán los espacios en los que la chavalada aprenderá a programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, construirá robots pintores para ayudarle a artistas muy conocidos y conocidas en nuestros días y desarrollará sistemas de alerta para proteger nuestros refugios prehistóricos.

Los chicos y chicas participantes reforzarán sus habilidades en programación, robótica y ciencia trabajando con herramientas como la robótica con LEGO, Arduino, drones, Micro:Bit; Edison, Delightex o con el diseño y la impresión 3D.