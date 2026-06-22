El Concello de Ferrol destina más de 50.000 euros en ayudas para impulsar las Meninas y la Sociedad Filarmónica Ferrolana

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El Concello de Ferrol ha aprobado dos nuevas subvenciones destinadas a reforzar la actividad cultural de la ciudad, con una inversión total de 51.500 euros, según acordó la junta de gobierno Local este lunes.

Las ayudas tienen como objetivo respaldar la programación que desarrollan distintas entidades culturales de Ferrol, contribuyendo a dinamizar la vida social, artística y económica del municipio.

Apoyo al Festival de Artes Meninas de Canido

La principal aportación corresponde a la renovación del convenio con la Agrupación Artístico-Cultural Meninas de Canido, que recibirá una subvención de 34.000 euros para la organización de una nueva edición del Festival de Artes Meninas de Canido, uno de los eventos culturales más representativos y reconocidos de la ciudad.

Este festival se ha consolidado como una de las principales citas del calendario cultural ferrolano, atrayendo cada año a artistas y visitantes y convirtiendo el barrio de Canido en un espacio de creación y expresión artística al aire libre.

Música clásica durante todo el año

La junta de gobierno local también aprobó una subvención de 17.500 euros para la Sociedad Filarmónica Ferrolana, destinada a financiar la programación y organización de conciertos de música clásica a lo largo del año.

Con estas ayudas, el Concello reafirma su apuesta por apoyar a las entidades culturales locales y favorecer el desarrollo de iniciativas que fomentan la participación ciudadana y enriquecen la oferta cultural de Ferrol.