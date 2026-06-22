La Policía Local de Ferrol contará con un nuevo servicio especializado de análisis de drogas en la conducción

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La Policía Local de Ferrol dispondrá de un nuevo servicio especializado para la recogida y análisis de muestras de saliva destinadas a detectar el consumo de drogas entre los usuarios de la vía, después de que la junta de gobierno Local adjudicara este lunes el contrato a la Universidade de Santiago de Compostela.

El servicio tendrá un coste de 39,28 euros por prueba, con un presupuesto total de 26.136 euros para los dos años de duración inicial del contrato.

Refuerzo de los controles de seguridad vial

La nueva prestación permitirá a la Policía Local reforzar los controles dirigidos a detectar la presencia de sustancias estupefacientes en los conductores, una de las principales causas de riesgo en la circulación.

El contrato incluye un servicio integral que abarca la recogida, el transporte, la recepción y el análisis de las muestras, así como la entrega de los resultados.

Además, se suministrarán los dispositivos necesarios para la toma de fluidos orales, junto con etiquetas y sistemas de precintado que garanticen la correcta identificación y conservación de las muestras durante todo el proceso.

Detección de múltiples sustancias

Las pruebas permitirán realizar análisis cuantitativos para detectar la presencia de diferentes drogas y medicamentos que pueden afectar a la capacidad de conducción, entre ellas cocaína, cannabis, anfetaminas y sus derivados, opiáceos, benzodiazepinas, metadona, zolpidem y ketamina.

Con esta medida, el Concello de Ferrol busca reforzar los mecanismos de control sobre el consumo de drogas al volante y avanzar en la prevención de accidentes de tráfico.

Según destaca el gobierno local, la incorporación de este servicio supone un nuevo paso para mejorar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa, contribuyendo a proteger tanto a los conductores como al conjunto de la ciudadanía.