O San Xoán de Esmelle ofrecerá en Ferrol dous días de música, tradición e festa cun cartel de primeiro nivel

Churrasco para o xantar, sardiñas para a cea e máis de dez horas de música en directo para celebrar o San Xoán.
A parroquia de Esmelle prepárase para celebrar unha nova edición das súas tradicionais festas de San Xoán 2026, unha cita que volverá reunir a veciñanza e visitantes arredor da música, a gastronomía e as tradicións populares galegas durante os días 23 e 24 de xuño.
A programación arrancará o martes 23 de xuño ás 14.30 horas coa sesión vermú amenizada polo Dúo Candela, nunha xornada que terá como principal atractivo musical o Festival Folk-Rock de San Xoán, previsto a partir das 17.00 horas aproximadamente.
O festival reunirá no escenario de Esmelle a destacadas formacións da música galega como Lidia India, artista emerxente que está a consolidar unha proposta persoal e contemporánea; Lenda Ártabra, grupo vinculado á música de raíz e á tradición atlántica galega; Anxo Lorenzo Band, liderada por un dos gaiteiros galegos con maior recoñecemento internacional grazas á súa innovadora fusión de folk e rock; e Trío Somoza, banda especializada en versións dos grandes éxitos do pop e rock nacional e internacional, cun directo dinámico e pensado para conectar con públicos de todas as idades.
A programación musical continuará ata a madrugada coa actuación de América de Vigo, unha histórica banda galega de pop-rock cunha ampla traxectoria nos escenarios e un repertorio baseado en grandes éxitos de distintas épocas, que tomará o relevo tras a tradicional Gran Lumeirada de San Xoán, prevista para as 00.00 horas, un dos momentos máis simbólicos e agardados da celebración.
A gastronomía tamén terá un papel protagonista durante toda a xornada, con churrasco para o xantar e sardiñas para a cea, dúas das propostas máis demandadas polos asistentes e que forman parte da esencia desta celebración popular. Os tickets poden adquirirse previamente no Local Social de Esmelle ou o propio día no campo da festa.
As celebracións continuarán o mércores 24 de xuño, festividade de San Xoán, cunha misa e procesión ás 13.00 horas, seguida dunha nova sesión vermú ás 14.30 horas amenizada polo Dúo Dvicio.
Xa pola noite chegará un dos momentos máis agardados das festas coa celebración da gran verbena popular, que dará comezo ás 21.00 horas, contando coa participación do Dúo Dvicio e da recoñecida Orquestra New York, unha das formacións máis destacadas do panorama musical galego. A combinación de ambas actuacións permitirá gozar dunha longa noite de festa, baile e convivencia, poñendo o broche de ouro ás celebracións deste ano.
A programación complétase coa celebración da XV Edición do Concurso de Rueiros de San Xoán, unha iniciativa xa consolidada que busca manter viva a tradición de adornar e engalanar as rúas, casas e espazos da parroquia, contribuíndo a preservar unha das expresións máis singulares e participativas destas festas.
Desde a Comisión de Festas de San Xoán de Esmelle fan un chamamento á participación da veciñanza e das persoas visitantes e agradecen especialmente a colaboración das persoas patrocinadoras, empresas colaboradoras, entidades participantes e da veciñanza de Esmelle e das parroquias veciñas, cuxo apoio fai posible que esta celebración continúe medrando ano tras ano e consolidándose como unha das citas festivas de referencia no rural ferrolán.