Las altas temperaturas activan la alerta amarilla en el Miño de Ourense y el sur de Lugo este sábado

Los municipios del Miño de Ourense y el sur de Lugo estarán este sábado en alerta amarilla por máximas de 36 ºC o más. Este será el preámbulo al domingo, cuando, en el contexto de la ola de calor que azotará España desde este día, más de la mitad de Galicia tendrá avisos por altas temperaturas –algunos de nivel naranja–.

La subida generalizada de las temperaturas de este sábado se debe a la influencia anticiclónica sobre Galicia, con la entrada de una masa de aire africano, según recoge Meteogalicia en su parte. Las alertas durarán durante toda la tarde, entre las 15.00 y 21.00 horas.

Ya el domingo, los avisos en estas dos zonas ascenderán a nivel naranja por máximas de 39 ºC. Además, otras siete estarán bajo alerta amarilla. Valdeorras, el noroeste y sur de Ourense y la montaña de Lugo esperan máximas iguales o superiores a 36 ºC.

Mientras, el interior de A Coruña, el Miño de Pontevedra y la montaña de Lugo experimentarán valores de 34 ºC. De igual modo, se prevé que la última de estas tres zonas sufra tormentas localmente fuertes. Las altas temperaturas de esta jornada se deberán a la entrada de aire cálido de latitudes inferiores.

OLA DE CALOR A PARTIR DEL DOMINGO

Al mismo tiempo, la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) anticipó el viernes de que España vivirá en los próximos días la primera ola de calor del verano, que comenzará este domingo y durará hasta el próximo miércoles, 24 de junio.

De este modo, el organismo estatal espera que el ascenso generalizado comience este sábado en un ambiente calimoso, que será mucho más marcado el domingo en Galicia y Cantábrico debido a la situación de sur.

«Estos dos elementos favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y la primera mitad de la próxima semana«, avanzó la Aemet.

En concreto, la ola afectará especialmente a los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, el Cantábrico oriental y el interior de Baleares.