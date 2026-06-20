Celebración del patrón de los abogados en Ferrol

San Raimundo de Peñafort reunió a la profesión jurídica en el centro cultural Torrente Ballester.
A lo largo de la ceremonia, se desarrolló el tradicional y emotivo acto de jura o promesa por parte de los trece nuevos colegiados que se incorporan oficialmente a la profesión. Asimismo, la jornada sirvió para rendir un merecido homenaje y otorgar un reconocimiento público a la trayectoria de aquellas abogadas y abogados que cumplen 30 años de dedicación ininterrumpida al ejercicio profesional.
El acto contó también con la presencia de autoridades civiles y militares, como la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y miembros de la corporación municipal, como Pamen Pieltain, concejala de concejala de Mobilidade y Seguridade, o Elvira Miramontes, responsable del área municipal de Muller e Igualdade entre otros.