Celebración del patrón de los abogados en Ferrol

20 junio, 2026 Dejar un comentario 63 Vistas

San Raimundo de Peñafort reunió a la profesión jurídica en el centro cultural Torrente Ballester.

Jura de los nuevos Colegiados en Ferrol | XUNTA
 
El alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, estuvo presente este viernes en el acto solemne organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol. El evento conmemorativo, que tuvo lugar en el centro cultural Torrente Ballester, se celebró en la honra del patrón de la profesión jurídica, San Raimundo de Peñafort, con un programa que incluyó por la mañana una misa en honra a los colegiados fallecidos.
 

A lo largo de la ceremonia, se desarrolló el tradicional y emotivo acto de jura o promesa por parte de los trece nuevos colegiados que se incorporan oficialmente a la profesión. Asimismo, la jornada sirvió para rendir un merecido homenaje y otorgar un reconocimiento público a la trayectoria de aquellas abogadas y abogados que cumplen 30 años de dedicación ininterrumpida al ejercicio profesional.

 
Foto de grupo | XUNTA

El acto contó también con la presencia de autoridades civiles y militares, como la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y miembros de la corporación municipal, como Pamen Pieltain, concejala de concejala de Mobilidade y Seguridade, o Elvira Miramontes, responsable del área municipal de Muller e Igualdade entre otros. 

 

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