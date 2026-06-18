Agenda para este viernes, día 19 de junio, en la zona norte y fiestas de San Juan

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Agenda LA FRASE DEL DÍA.-”Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad». (Simón Bolívar).

–Quedan 195 días para finalizar el año.

Día para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Gervasio, Protasio, Romualdo y Santa Juliana.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 19 de junio?..Géminis.

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para donación de sangre se encuentra hoy por la mañana, de 9.30 a 14.30 horas delante de los servicios médicos de Navantia Fene.

Por la tarde, de 16.00 a 21.00 horas delante de la Cooperativa de Meiras.,

TAL DÍA COMO HOY

(2014)-Toma posesión de la Corona de España el Rey Felipe VI.

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión informativa de Cultura, Deportes, Festas, Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol.

11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la presentación del Gadis Surf Festival 2026. Camping As Cabazas. Covas.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en el izado de la bandera azul en la playa de Ponzos.

13.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visita la carpa del evento “Elas xogan” promovido por la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol. Plaza de la Constitución.

19.00h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a os actos del patrón de los abogados San Raimundo de Peñafort. Auditorio Centro cultural Torrente Ballester.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Narón

9,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la apertura del obradoiro Emprendemento como alternativa, organizado por el Polo de emprendemento de Ferrol. En el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz (avenida do Mar, 115).

10,30 h.-La directora del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, visitará la empresa Cogaltra (estrada de Cedeira, 199).

En Ferrol

11,00 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la presentación oficial del Gadis Surf Festival Ferrol 2026. En el Camping As Cabazas ( Covas, s/n).

13,30 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantendrá una reunión con la gerente del GALP Golfo Ártabro Norte, Tamara Tilve. En la Delegación Territorial (plaza Camilo José Cela, s/n, 7º andar).

19,00 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a los actos conmemorativos en honra a San Raimundo de Peñafort, que tendrán lugar en el Centro Cultural Torrente Ballester (c/ Concepción Arenal, s/n).

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Este viernes 19 de junio de 2026, Ferrol tendrá un día principalmente agradable con intervalos de nubes y sol, acompañado de un mar en condiciones tranquilas y estables ideal para la navegación o el baño costero.

El tiempo en tierra

Temperaturas: La máxima alcanzará los 22°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 17°C en la madrugada. La sensación térmica será suave y templada.

Estado del cielo: Cielos parcialmente soleados. A primeras horas de la mañana (alrededor de las 04:00) existe una probabilidad baja de lluvias débiles o lloviznas, pero el cielo tenderá a despejarse hacia el mediodía.

Viento: Soplará flojo de componente oeste y noroeste, con velocidades medias de entre 7 y 11 km/h.

Radiación solar: El índice ultravioleta (UV) se situará en un nivel 8 (Muy Alto), por lo que se recomienda protección solar entre las 12:00 y las 16:00 horas.

El tiempo en la mar (Costa de Ferrol)

Viento en el mar: Flujos flojos e inestables. Se prevé viento variable de fuerza 1 a 3, rolando a componente suroeste (SW) durante la madrugada y el día.

Oleaje y mar de fondo: Predominio de marejadilla. El mar de fondo provendrá del oeste o noroeste (W/NW) con una altura significativa de las olas disminuyendo progresivamente hasta situarse en torno a 1 metro o menos.

Temperatura del agua: El agua del mar en playas abiertas como Doniños registrará unos 19°C.

Mareas: El coeficiente de mareas se mantendrá alto, descendiendo de 75 por la mañana a 71 hacia el final del día.

EN LO CULTURAL Y FESTIVO

En Cedeira

Nueva edición de la Fiesta del Orgullo LGTBIQ+ en el municipio de Cedeira.

Hoy, en O Peirao, a las 19.00 horas, Recital «Buscarse así» con Samuel Merino

INFO DIOCESANA

-A las 11.00 horas, en la Domus Ecclesiae, encuentro de delegados de Catequesis de Galicia. Contará con la presencia del obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.

-A las 12.00 horas en la capilla de los Padres Mercedarios, calle María, Eucaristía en la fiesta de San Raimundo de Peñafort. La ceremonia estará presidida por el obispo diocesano. Organiza el Colegio de Abogados de Ferrol.

EN LO DEPORTIVO

–A las 11.00 horas, en el Camping As Cabazas, Cobas, presentación oficial del GADIS SURF FESTIVAL 2026

EN LO SINDICAL

-A las 11.00 horas los sindicatos CIG, MAS y UGT de Navantia Ría de Ferrol convocan una rolda de prensa en el local da CIG (rúa Eduardo Pondal, 41‑43, entrechán, Ferrol), para tratar sobre el futuro de Navantia.

-A las 12.00 horas CCOO Industria convoca una rueda de prensa en el local de de la calle María, 42-44. El objetivo del encuentro es el de analizar la situación actual de Navantia, después de que se comunicara la paralización de la aprobación del Plan Estratégico por parte del Consejo de Administración y la apertura de un proceso de diálogo.

EN EL CAMPUS INDUSTRIAL

-El Salón de Actos Concepción Arenal acoge a las 18:00 horas, el acto de graduación de la IV promoción del grado en Gestión Digital de Información y Documentación y de la XI promoción del máster en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas, ambos títulos impartidos en la Facultad de Humanidades y Documentación. La mesa presidencial estará compuesta por el vicedecano del centro, coordinador del máster y padrino de la promoción saliente de este título, Javier Ruiz Astiz, por la coordinadora del grado, Carlota Cristina Fernández Travieso, y por la madrina del grado, la profesora María Elena Francisc Alfaya Lamas.

-El Auditorio Municipal de Ferrol acoge a las 18:30 horas, el acto de graduación de la XVI promoción del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, de la XVII promoción del máster en Gestión y Dirección Laboral y de la XV promoción del máster en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes, ambos títulos impartidos en la Facultad de Ciencias del Trabajo. En la mesa presidencial está presente la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Moisés Alberto García, la vicepresidenta segunda del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña, Noelia Tomé, y la presidenta de la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol, Pilar Millor. Durante el transcurso del acto, se le hará entrega del Premio Cipriano Dobarro 2026 a la alumna del grado Nuría Mahía Escudero.



FIESTAS DE SAN JUAN EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–Martes 23 de Junio, en este día en la parroquia ferrolana de Esmelle comenzará la celebración de las fiestas en honor a su patrón, San Xoán con una sesión vermú animada por el dúo Candela.

Los asistentes a esta jornada también podrán comer y cenarchurrasco y sardinas.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa del patrón con procesión. A las 14.30 horas comenzará la sesión vermú a cargo del dúo D´Vicio.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo D´Vicio y orquesta New York.

–La Asociación de Vecinos Xunta Veciñal de Doniños organiza la sardiñada con motivo de la celebración de la noche de San Xoán.

El evento tendrá lugar el día 23 de Junio, a partir de las 20:00 horas, en el local de la asociación.

La noche estará amenizada con la actuación de Jorge Latino en directo.

En As Pontes

La Asociación de Veciños O Freixo y el Concello das Pontes se complacen en anunciar la tradicional celebración de San Xoán do Freixo, que tendrá lugar el sábado 20 de Junio en el Campo da Festa do Freixo, en As Pontes.

El día comenzará a las 12:30 h con una misa solemne y procesión. A continuación, se podrá disfrutar de una animada sesión vermú a cargo del dúo En Clave de Ti.

A las 14:30 h, se celebrará un xantar social bajo carpa. El menú incluye callos, churrasco, postre, café y chupito. El precio para los socios/as es de 30€, mientras que para los no socios/as es de 35€.Los niños de hasta 10 años que no sean socios podrán disfrutar de la comida de forma gratuita.

Tras la comida, la fiesta continuará a cargo del dúo En Clave de TI.

En As Somozas

El municipio de As Somozas celebrará la noche de San Xoán con una gran sardiñada popular y la tradicional cacharela.

La gran cita tendrá lugar el próximo martes 23 de junio, dando comienzo a las actividades a partir de las 20:30 horas. El escenario elegido para la ocasión es la idílica Área Recreativa O Carballo. Los asistentes podrán participar en la recolección y rito de las tradicionales Herbas de San Xoán. Como no podía ser de otra manera, el fuego será el gran protagonista con el encendido de la gran Cacharela.

En el plano gastronómico, se podrá disfrutar de una clásica degustación de sardiñas asadas .La noche alcanzará uno de sus momentos más místicos con la preparación de la tradicional Queimada y el recitado de su Conxuro.

Habrá actividades de animación infantil destinadas al entretenimiento de los más pequeños y actuaciones en directo del grupo Rayones y a la sesión rítmica de DJ Frank Fairlane, quienes pondrán la banda sonora a una velada mágica.

En Cabanas

-La S.C.R.D. San Mamede de Laraxe de Cabanas celebra el San Xoán el 23 de Junio. Los asistentes a esta noche mágica podrán tomar, desde las 21.00 horas, liscos, pan, alitas de pollo y queimada y, por supuesto, a partir de las 00.00 horas celebrar la llegada del verano prendiendo la lumeirada.

En Cedeira

–Fiesta de San Xoan de San Cosme, junto a las pistas del colegio. Tendrá lugar la celebración con una degustación de raciones de lacón y bola de azucre y variadas actuaciones musicales a cargo de Acaba2, The Bandidos y DJ Wizard Mertin.

El evento tendrá lugar el 20 de Junio a partir de las 20.00 horas.

Durante la noche se llevarán a cabo varios sorteos.

-San Xoán de Régoa celebra la tradicional fiesta de San Xoán el sábado 20 de Junio.

A partir de las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una gran churrascada (churrasco, liscos, chorizos, sardiñas, agua, vino, gaseosa y queimada) y desde las 22:00 horas DJ Pana amenizará la velada.

El festejo se llevará a cabo en el atrio y en caso de lluvia habrá carpa.

-El martes 23 de Junio la Asociación de Vecinos y Amigos de San Román, organizará la tradicional Lumeirada de San Xoán. Comenzará a partir de las 20.00 horas en el atrio de San Román y los asistentes podrán degustar una deliciosa churrascada. La fiesta estará amenizada por Alex.

Habrá colchoneta gratis para los pequeños y carpa por si llueve.

En Cerdido

Un año más se celebrará en el municipio de Cerdido la fiesta de San Xoán de Os Casás.

Sábado 20 de Junio, a las 14.00 horas sesión vermú con orquesta Salsarena y por la noche gran verbena con la citada formación y el dúo Calú.

Domingo 21, a las 14.00 horas misa solemne con Coral Eixil seguida de procesión amenizadas por la A.C. Troula do Ortegal. A continuación, sesión vermú larga con A.C. Troula do Ortegal y grupo Montreal.

En Miño

Domingo 21 de Junio, los vecinos de San Xoán de Vilanova, comenzarán sus fiestas patronales a partir de las 13.00 horas con las actuaciones del solista Alex y Dj Javi Eiroa. A partir de las 14.30 horas, paella gigante a precios populares.

Martes 23, a las 20.00 horas dará inicio la gran sardinada y a las 22.00 horas, espectacular verbena con los grupos Cayenna y Radar.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Xoán y a las 14.00 horas la sesión vermú con la orquesta Pontevedra que también amenizará la verbena, junto al grupo Claxxon.

Jueves 25, a las 13.00 horas se oficiará la misa en honor a la Virxe do Carmen.

En Moeche

–La AVCR Val de Moeche te invita a celebrar la noche mágica de San Xoán el próximo martes 23 de Junio, a partir de las 19:00 horas, en su local social «O Pereiro».Disfruta de una velada animada con música en vivo a cargo de María. Además, se ofrecerá una cena completa que incluye costilla, liscos, chorizos, pan, requeixo, vino, agua, refrescos, café y una tradicional queimada para culminar la noche.

En Mugardos

–El Casino Mugardés invita a todos a su tradicional Sardiñada de San Xoán, que se celebrará el próximo 20 de junio a partir de las 20:30 horas. Para esta festividad, se ofrecen distintas opciones gastronómicas. Los socios podrán disfrutar de sardinas o churrasco por 12€,mientras que para los no socios el precio será de 15€.

Aquellos que deseen una combinación de sardinas y churrasco, la opción tendrá un coste de 15€ para socios y 18€ para no socios. Es importante destacar que todas las opciones de menú incluyen pan, bebida (vino o agua), postre (bola de sobremesa) y un chupito.

La velada estará amenizada por la actuación de Malditos Pendejos y DJ Planas.

–Fiestas patronales que se celebrarán en la parroquia de San Xoán de Piñeiro.

Martes 23 de Junio, a las 19.00 horas se disputará un partido de solteros/as contra casados/as y a las 21.00 horas comenzará la gran churrascada y sardiñada,y desde las 22.30 horas se podrá disfrutar con la actuación de Malditos Pendejos.

En esta noche no faltará el encendido de la lumeirada, los fuegos artificiales y los hinchables para los niños.

Miércoles 24, a las 13.30 horas los presentes podrán disfrutar con la actuación de Aixa Romay. También habrá fuegos artificiales.

En Narón

–Los vecinos de Sedes, en Narón, celebrarán el San Xoán en el Centro Cívico Social el 19 de Junio. Durante la jornada los asistentes podrán disfrutar con los actos programados: A las 18.00 horas habrá Xogos Populares para grandes y pequeños y a las 20.30 horas actuará la Banda de Gaitas de Ladrido, seguida de la Churrascada Populara partir de las 21.00 horas. A las 22.00 horas arranará el concierto de Mediarea y a las 23.30 horas se encenderá la Lumeirada Popular.

Habrá sorteos durante toda la noche.

En Ortigueira

–Festividad que se celebra en la parroquia de Espasante en honor a San Xoán.

Viernes 19 de Junio, comienzan las festividades por la tarde con la actuación del dúo Matices.

Sábado 20, comienza el día con pasacalles a cargo del grupo de gaitas A.F. San Xiao do Trebo y a partir de las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú con la orquesta Suavecito.

Por la noche se celebrará una gran verbena con la orquesta Suavecito y Dj Conxuro.

Domingo 21 la jornada de fiesta dará inicio con alborada con un cuarteto de gaitas. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne cantada por el Coro de Espasante, y a continuación se celebrará la sesión vermú prolongada con el dúo Eclipse.

Lunes 22, por la tarde se celebrará una gran sardinada popular amenizada por Gamelas e Anduriñas.

–La parroquia de San Adrián de Veiga se viste de gala para celebrar sus tradicionales fiestas de San Xoán el sábado 20 de junio.

Los actos principales arrancarán a las 13:00 horas con la celebración de la solemne procesión, la cual estará acompañada musicalmente por la A.C. Troula do Ortegal. Posteriormente, a las 14:00 horas, esta misma agrupación folclórica ofrecerá una actuación de baile. Al finalizar, la música continuará sin pausa para amenizar tanto la sesión vermú como el tardeo, un apartado festivo que correrá a cargo del grupo Mar D’Arousa.

El gran encuentro gastronómico llegará a las 15:00 horas con el Xantar Veciñal. Los asistentes podrán degustar un completo menú compuesto por empanada, churrasco, postre, bebidas, café y chupito. La comida será completamente gratuita para los socios/as y comuneros, mientras que los no socios/as podrán asistir adquiriendo su entrada por un precio de 20 €.

Habrá atracciones gratuitas para los más pequeños.

En Pontedeume

-Noite de San Xoán, organizado por la Comisión de Festas Das Peras, que se celebrará el martes 23 de Junio. El evento tendrá lugar en el Parque Sarmiento y las actividades comenzarán a partir de las 21:00h ofreciendo sardinas, pan y vino por un precio de 6€.

Además, habrá música en directo a cargo de Dj Chus y Banda de la O.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona. Hasta el domingo.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En Valdoviño

-La Casa de la cultura acoge la exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira y del Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.

La muestra podrá visitarse hasta el día 21 en la sala de exposiciones temporales, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.