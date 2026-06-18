Mar firma con la cofradía de Miño el convenio para recuperar los bancos marisqueros

18 junio, 2026 Dejar un comentario 129 Vistas

Marta Villaverde y la cofradía de pescadores de Miño firman un convenio de colaboración |XUNTA

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y la cofradía de pescadores de Miño firmaron el convenio de colaboración para la recuperación de los bancos marisqueros afectados por los temporales.

El acuerdo fue autorizado este lunes por el Consello da Xunta y está cofinanciado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

«La regeneración de las zonas afectadas es una prioridad para la Administración autonómica porque detrás de ellas hay actividad económica, empleo y el futuro de muchas familias que viven del mar», señaló la conselleira.

Las actuaciones previstas en el convenio se ejecutarán prioritariamente en los bancos ubicados entre el final de la Playa Grande de Miño y Punta Allo y entre el Canal de Hervás y Punta Curbeiros, en un ámbito total de 691.087 metros cuadrados de superficie.

El proyecto presentado por la cofradía contempla el acondicionamiento del sustrato productivo mediante labores de preparación del terreno con medios manuales y mecánicos para mejorar las condiciones del hábitat de las especies marisqueras. También incluye acciones de control del cangrejo verde en el banco de Bañobre y trabajos de retirada de la ostra japonesa, especie exótica invasora que compite con los recursos autóctonos.

Además, realizarán tareas de rareo y traslado de almeja fina, almeja japonesa y berberecho entre distintos bancos marisqueros con el objetivo de optimizar su crecimiento, supervivencia y rendimiento productivo.

Entre las medidas previstas figura también el preengorde de semilla en instalaciones específicas situadas en los bancos de Bañobre y Porto de Miño y la posterior siembra. Según ha indicado la Xunta en un comunicado, la programación implica a 18 mariscadoras de la cofradía.

 
 
 

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